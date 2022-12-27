Canlı yayında gergin dakikalar! Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu hemen araya girdi: Bu sözleri o da söyleseydi...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu. Gündeme dair sıcak açıklamalar yapan Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli için sert ifadeler kullandı.

DAVUTOĞLU NE DEDİ?

Altılı masa üyelerinden Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu 6'lı masada yaşanan son gelişmeleri ve Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuların konuşulduğu sırada Gazeteci Faruk Aksoy, Davutoğlu'na İmamoğlu için verilen hapis cezası sonrası Bahçeli'nin, "Kılıçdaroğlu'na oynanan oyun" sözlerini hatırlattı. Davutoğlu bu hatırlatmanın ardından, "Bahçeli o küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor." dedi.

KÜBRA PAR ARAYA GİRDİ

Davutoğlu konuşmasına hararetle devam ederken programın moderatörü Kübra Par, Davutoğlu'nun konuşmasının arasına girdi. Herhangi bir siyasi parti liderine hakaret edilmemesini isteyen Par, Davutoğlu'na düzeltme yapıp yapmayacağını sordu. Davutoğlu, Bahçeli'nin kendisine karşı daha nezaketsiz olduğunu dile getirerek önce düzeltme yapmadı. Kübra Par'ın, bu sözleri Bahçeli de söylese ondan da düzeltme isteyeceğini dile getirmesi üzerine Davutoğlu, "O çıkmaz zaten böyle programlara" karşılığını verdi.

"SİZİN HATRINIZA" DİYEREK DÜZELTTİ

Art arda yaşanan konuşmaların ardından Davutoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti;



"Bahçeli'nin küçük hesabıyla diye düzelteyim o zaman sizin hatrınıza. Ama Bahçeli'nin nezaket anlamında bende bir hatrı yoktur. Benim dilimin ne kadar nezaketle dokunduğunu herkes bilir. O bize en ağır hakaretleri yaptı, yapmaya da devam ediyor."

