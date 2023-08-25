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Bahçeli'nin daveti gerginlik yaratmıştı! İYİ Parti'den Erdoğan'ın çağrısına da yanıt geldi

25.08.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçim çağrısının ardından dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyona bir davette bulundu. Erdoğan'ın çağrısının İYİ Parti'ye yönelik olduğu yönünde sosyal medyada iddialar da ortaya atıldı. Erdoğan'ın çağrısını canlı yayında değerlendiren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bahçeli'nin daveti gerginlik yaratmıştı! İYİ Parti'den Erdoğan'ın çağrısına da yanıt geldi

Devlet Bahçeli İYİ Parti'ye 'yerel iktidar komşu olma' çağrısında bulunmuş, ardından peş peşe yapılan açıklamalar iki parti arasında gerilime yol açmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın yapacağı konuşma merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' daveti geldi.

ERDOĞAN: GELİN SİZ DE KATILIN

AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini şu sözlerle dile getirmişti:

"Davetim 85 milyonun her bir ferdinedir. Sadece seçmenine değil, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız, gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın."

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İYİ PARTİ'DEN İLK YANIT!

Yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği en çok merak edilen partilerden olan İYİ Parti'den Erdoğan'ın çağrısına ilk yanıt Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan geldi. Sözcü TV canlı yayınında Poyraz, Erdoğan'ın davetine ilişkin şunları söyledi:

"İttifak dediğiniz kavram genel seçimlerle sınırlıdır. Yerel seçimlerde eyleminizin adı ittifak değildir. Yerel seçimlerde birlikte hareket etme gibi bir karar varsa bunun adı adayda ortaklaşmadır. Dolayısıyla bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının çağrısı da bu kavramın dışına çıkan, AK Parti'nin kuruluşu itibarıyla herkesi AK Partili olmaya davet eden bir tutumdu.

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Biz bir karşı çıkışın, itirazın partisiyiz. Biz bu rotadan, makul ve makbulden ayrılmadan, nezaketten uzaklaşmadan Türk siyasetini o çaresizliğinden kurtarmak için yola çıktık."

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti Cumhur İttifakı

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