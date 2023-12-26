HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli’nin rozeti ile kravatı dikkat çekti! Herkes anlamını merak etti! İşte o rozetin sırrı…

Bahçeli’nin rozeti ile kravatı dikkat çekti! Herkes anlamını merak etti! İşte o rozetin sırrı…

26.12.2023 15:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında bugün yaptığı konuşma kadar taktığı rozet ve kravatı ile de gündem oldu. Bahçeli’nin taktığı rozetin ne olduğu merak edilirken rozetin üstündeki yay ve ok, Bozok ve Üçok boylarını temsil ettiği öğrenildi. İşte Bahçeli’nin rozeti ile ilgili merak edilenler…

Bahçeli’nin rozeti ile kravatı dikkat çekti! Herkes anlamını merak etti! İşte o rozetin sırrı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına katılmak üzere geldiği TBMM’de taktığı rozet ve kravatındaki desenler dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin ceketindeki rozetin anlamı ise görenler tarafından merak edildi. Rozetin kısa süre sonra 8 köşeli Selçuklu yıldızı olduğu ortaya çıktı.
Bahçeli'nin rozetinde yer alan 8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına gelirken üç ok ise Oğuzların 3 ok boyunu simgeliyor. Rozetin çevresinde ise eski Türk alfabesi ile yazılmış kelimeler bulunuyor.

1 (1)

OĞUZLARIN 3 OK BOYU NEDİR?

Gün- Ay ve Yıldız büyük oğullardır ve onlara sembol olarak yay verir ve bu oğullar Boz-ok adını alırlar.
Kök, Dağ ve Deniz adlı oğulları ise küçük oğullardır ve onların sembolü ok olur. Bunlar da Üç-ok adıyla anılırlar.

2

Üçoklar, Türk mitolojisinde "yersel boylar"ı (arzi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Bunlar, Oğuz Han’ın ilk eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır.

3

Bunlar da Oğuz Boylarının 12'sini oluştururlar.

Devlet Bahçeli'den 'Özgür Özel' açıklaması! Devlet Bahçeli'den 'Özgür Özel' açıklaması!

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındıBorsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı
Doğuma geldiler, bebeğin öldüğünü öğrendiler! Şoke eden iddiaDoğuma geldiler, bebeğin öldüğünü öğrendiler! Şoke eden iddia
Eşine son vedası yürekleri yaktı! 6 ilde kahramanlar son yolculuklarına uğurlandıEşine son vedası yürekleri yaktı! 6 ilde kahramanlar son yolculuklarına uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP rozet kravat
En Çok Okunan Haberler
Çalışanı işvereni emeklisi bu rakama şaşıracak!

Çalışanı işvereni emeklisi bu rakama şaşıracak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.