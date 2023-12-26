Bahçeli’nin rozeti ile kravatı dikkat çekti! Herkes anlamını merak etti! İşte o rozetin sırrı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına katılmak üzere geldiği TBMM’de taktığı rozet ve kravatındaki desenler dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin ceketindeki rozetin anlamı ise görenler tarafından merak edildi. Rozetin kısa süre sonra 8 köşeli Selçuklu yıldızı olduğu ortaya çıktı.

Bahçeli'nin rozetinde yer alan 8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına gelirken üç ok ise Oğuzların 3 ok boyunu simgeliyor. Rozetin çevresinde ise eski Türk alfabesi ile yazılmış kelimeler bulunuyor.

OĞUZLARIN 3 OK BOYU NEDİR?

Gün- Ay ve Yıldız büyük oğullardır ve onlara sembol olarak yay verir ve bu oğullar Boz-ok adını alırlar.

Kök, Dağ ve Deniz adlı oğulları ise küçük oğullardır ve onların sembolü ok olur. Bunlar da Üç-ok adıyla anılırlar.

Üçoklar, Türk mitolojisinde "yersel boylar"ı (arzi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

Bunlar, Oğuz Han’ın ilk eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır.

Bunlar da Oğuz Boylarının 12'sini oluştururlar.