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  4. Bahçelievler'de korkunç cinayet! İş görüşmesi için gitmişti: Arkadaşı boğazından bıçakladı! Acılı anneden yürek yakan feryat: "4 çocuğum ortada kaldı..."

Bahçelievler'de korkunç cinayet! İş görüşmesi için gitmişti: Arkadaşı boğazından bıçakladı! Acılı anneden yürek yakan feryat: "4 çocuğum ortada kaldı..."

25.08.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de korkunç bir cinayet gerçekleşti. Yusuf Alaca isimli kişi arkadaşlarıyla vakit geçirirken çıkan tartışma sonucu bir arkadaşı tarafından boğazından bıçaklandı. Bıçak darbesinin şah damarına gelmesiyle Alaca kanlar içerisinde yere yığıldı. Alaca'nın arkadaşlarından yardım istediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler'de korkunç cinayet! İş görüşmesi için gitmişti: Arkadaşı boğazından bıçakladı! Acılı anneden yürek yakan feryat: "4 çocuğum ortada kaldı..."

Bahçelievler'de iş görüşmesi için evden çıktığını söyleyen 46 yaşındaki Yusuf Alaca, arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada tartıştı. Tartışma bir anda alevlenince arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan Alaca, olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Alaca'nın eşi olay hakkında, "Adam zaten iki sene olmuş cezaevinden çıkalı. Akşamki söylenenlere dayanarak söylüyorum. Psikopatmış zaten" dedi.

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YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, dün akşam 20:30 sıralarında Bahçelievler Soğanlı mahallesindeki Tugay Bayatlı parkında yaşandı.İddiaya göre, evinden iş aramak için çıkan Yusuf Alaca (46) akşam saatlerinde Şirinevler'de arkadaşlarıyla buluştu. Alaca arkadaşlarıyla Bahçelievler'de bulunan Tugay Bayatlı parkında alkol almaya başladı. Bu sırada Alaca ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alaca boynuna aldığı bıçak darbesiyle en yakın lokantaya giderek esnaftan yardım istedi.Yaralı Yusuf Alaca'nın kanlar içinde lokantaya girdiği ve ardından dışarda esnaf tarafından ilk yardım yapıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Esnaf Alaca'yı dışarı çıkararak boynuna tampon uyguladı.Kan kaybeden Yusuf Alaca bu sıraca yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre bıçak darbesi şah damarına gelen Alaca, olay yerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk sahibi olan Yusuf Alacak'ın eşi Gönül Alaca ve akrabaları Yenibosna Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı. şüphelilerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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‘EVDEN İŞE BAKMAYA GİDİYORUM DİYE GİTTİ’

Arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülen Yusuf Alaca’nın eşi Gönül Alaca, "Evden işe bakmaya gidiyorum diye gitti. Şirinevler’de arkadaş ortamında mı, yani kimin yaptığını bilmiyoruz, vurulmuş. Bıçaklanmış, şah damarına gelmiş. Yolda da kalbi durmuş dayanamamış. Vefat etmiş. 46 yaşındaydı, hiç husumetlimiz, hiçbir şey yoktu. İyi bir insandı, tek zararı kendisine başka hiç kimseye zararı olmazdı. İş görüşmesine gidiyorum diye gitti, biz Esenyurt’da oturuyoruz, Şirinevler’e gelmiş. Orada olmuş bu olay. Bize bilgi vermiyorlar, gece bize ‘biz yakalanınca size bilgi vereceğiz’ dediler, o kadar." dedi.

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"4 ÇOCUĞUM ORTADA KALDI"

Arkadaşlarından birinin yeni cezaevinden çıktığını belirten Gönül Alaca, "Adam zaten iki sene olmuş cezaevinden çıkalı. Akşamki söylenenlere dayanarak söylüyorum. Psikopatmış zaten.Haksız mıyım, bakın benim 4 çocuğum ortada kaldı. Eşimin hiçbir suçu yok, benim ne suçum var? Adamı tanımıyoruz, biz ona bir zarar versek ve bize böyle bir şey yapsa zoruma gitmeyecek. Ya karısını öldürüyor ya arkadaşını öldürüyor ya da tanımadığı birini öldürüyor." diye konuştu. (DHA)

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cinayet Bahçelievler

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