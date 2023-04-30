HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçelievler’de korkunç kaza! Otomobil kafenin bahçesine uçtu

Bahçelievler’de korkunç kaza! Otomobil kafenin bahçesine uçtu

30.04.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımı ve kafenin duvarını aşarak kafenin bahçesine uçtu. Otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler’de korkunç kaza! Otomobil kafenin bahçesine uçtu

Kaza, saat 05.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Koreş Caddesi üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan otomobilin sürücüsü F.Y., henüz bilinmeyen bit nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma ardından da kafenin duvarını yıkarak kafenin bahçesine uçtu.

AW880834_02

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü F.Y.'yi sıkıştığı yerden çıkartırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

AW880834_03

Rize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... Çok sayıda ölü var Rize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... Çok sayıda ölü var

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTIĞI GÖRÜLDÜ

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan F.Y.’ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlık ekiplerinin ağır yaralanan F.Y.'ye uzun süre kalp masajı yaptığı görülürken yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

AW880834_04

Kaza sonrası otomobil ve kafede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

AW880834_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... Çok sayıda ölü varRize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... Çok sayıda ölü var
Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kaybolduErdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu
Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler kaza

En Çok Okunan Haberler

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar

Polisten 'çocuk gelin' operasyonu! Düğün davetiyesindeki o not dikkat çekti

Polisten 'çocuk gelin' operasyonu! Düğün davetiyesindeki o not dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.