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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu! Yaşı küçük kişiye sattırmışlar

08.05.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de yaşı küçük bir kişiye uyuşturucu satışı yaptırıldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste 1 kilogram 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu! Yaşı küçük kişiye sattırmışlar

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşı küçük bir kişiye uyuşturucu madde satışı yaptırıldığı bilgisini, alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gece saat 01.00 sıralarında şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Operasyonda, U.Ç, A.Ö, S.Ç, M.Y.T, İ.C, M.B, A.Ü. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreste polis ekiplerince yapılan aramalarda, 1 kilogram 395 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 43 farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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