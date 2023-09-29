HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçelievler'deki patlamadan dram çıktı! Sipariş alırken ölüm yakaladı

Bahçelievler'deki patlamadan dram çıktı! Sipariş alırken ölüm yakaladı

29.09.2023 19:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'deki patlamadan dram çıktı. Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal, Esenler Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Bal'ın içecek dağıtım şirketinde çalıştığı ve ürün siparişi almak için bayiye gittiği sırada patlama olduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler'deki patlamadan dram çıktı! Sipariş alırken ölüm yakaladı

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın 5. katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama gerçekleşmişti.

AW041585_01

Patlama esnasında çalıştığı aracın içinde bulunan ve ağır bir şekilde yaralanan Ahmet Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

AW041504_05

Ahmet Bal için Çifte Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Esenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Ahmet Bal'ın cenazesi Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, Bal'ın içecek dağıtım şirketinde çalıştığı ve ürün siparişi almak için bayiye gittiği sırada patlama olduğu öğrenildi.

AW041783_01

"ÜRÜNLERİN SİPARİŞİNİ HAZIRLARKEN O ANDA PATLAMA OLUYOR"

Yeğeninin mesai arkadaşı olan ve patlamadan yaralı olarak kurtulan Emirhan Kutluay ile birlikte aracın içerisinde sipariş hazırladıklarını dile getiren amca Ali Bal, “Ahmet Bal benim yeğenim oluyor. İçecek dağıtım şirketinde çalışıyordu. Çalışma esnasında bayiliklere gidiyor ürün siparişi almak için. Arabalarını park ediyorlar arkadaşı ile birlikte. O anda arabanın içerisinde bilgisayar üzerinden ürünlerin siparişini hazırlarken o anda patlama oluyor. Patlama anında yukarıdan moloz parçaları aracın üstüne düşüyor. Bunlarda aracın içerisinde olduğu için kafa bölgesinden darbe alıyor. O darbe ile birlikte olay gerçekleşiyor. Doğalgaz mı tüp patlaması mı tam olarak bilgimiz yok. Araştırma süreci devam ediyor. Mesai saatleri içerisindeydi, çalışıyordu. Aracının içinde, işinin başındaydı. Yetkili arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre o anda bilinci açıktı. Araçtan çıkarmışlar. Çevredeki halkta yardım etmiş. Araçtan çıktığı zaman bilinci açıkmış yani. 1-2 dakika sonra bilinci kaybolmaya başlamış. Çünkü kafasının arka tarafında çatlaklar ve kanama varmış. Doktorların söylediğine göre kafatasının arkasında beş yerde kanama varmış. O şekilde hastaneye kaldırılıyor. Gerekli müdahale yapılıyor fakat yetersiz kalıyor” dedi.

AW041783_02


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorumElon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum
New York'ta olağanüstü hal ilan edildi! Vali "Güvende kalmak için önlem alın" diyerek duyurduNew York'ta olağanüstü hal ilan edildi! Vali "Güvende kalmak için önlem alın" diyerek duyurdu
'Gaipten ses geldi' diyerek eşini bıçakladı!'Gaipten ses geldi' diyerek eşini bıçakladı!
Anahtar Kelimeler:
patlama Bahçelievler sipariş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.