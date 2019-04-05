HABER

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir dairede cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine eve çilingir yardımıyla giren polislerin baza altındaki valizde 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai'nin cesedini bulmasına ilişkin başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan Zivar Gol R'nin (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afganistan uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin zaman zaman evine gittiği Najia Arabzai'yi, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü, cesedi de bir bavula koyduktan sonra bindiği taksi sürücüsünün yardımıyla bulduğu günlük kiralık daireye taşıdığı kaydedildi.

Zanlı Zivar Gol R'nin daha sonra güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yakalanacağını düşünerek, cesedi baza altına sakladığı belirtildi.

-Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye çilingir yardımıyla girmiş, çekyatın içindeki valizde kadın cesedi bulmuştu. İncelemede kadının 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai olduğu belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 Nisan'da saat 20.30 sıralarında ticari taksiyle bir kişinin elinde büyük bir valizle geldiğini tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu kişinin Afganistan uyruklu Zivar Gol R. (29) olduğu belirlenmişti. Şüpheli, Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Mardin'de balon turizmi başladıMardin'de balon turizmi başladı
Şehit akademisyenler unutulmadıŞehit akademisyenler unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği cinayet

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.