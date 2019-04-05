Bahçelievler'de günlük kiralık dairede ceset bulunması

Zanlı Zivar Gol R'nin daha sonra güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yakalanacağını düşünerek, cesedi baza altına sakladığı belirtildi.

Şüphelinin zaman zaman evine gittiği Najia Arabzai'yi, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü, cesedi de bir bavula koyduktan sonra bindiği taksi sürücüsünün yardımıyla bulduğu günlük kiralık daireye taşıdığı kaydedildi.

-Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye çilingir yardımıyla girmiş, çekyatın içindeki valizde kadın cesedi bulmuştu. İncelemede kadının 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai olduğu belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 Nisan'da saat 20.30 sıralarında ticari taksiyle bir kişinin elinde büyük bir valizle geldiğini tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu kişinin Afganistan uyruklu Zivar Gol R. (29) olduğu belirlenmişti. Şüpheli, Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

