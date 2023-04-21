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Bakan Akar bayram namazını Hatay'da kıldı: Bütün imkanlarımızı seferber ettik

21.04.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile bayram namazını depremzedelerle kıldı. Temeli atılan kalıcı konutların tamamlanmasıyla normalleşmenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne gelirse bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Akar bayram namazını Hatay'da kıldı: Bütün imkanlarımızı seferber ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile şehit aileleri ve gazilerle TCG Anadolu’da yaptığı ramazanın son iftarının ardından gece Hatay'a geldi.

BAKAN AKAR SORULARI YANITLADI

Bayram namazını depremzedelerle Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kılan Akar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Akar, çıkışta bayram namazını aynı camide kılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Bu felaket olduktan sonra devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanları, valileri, kurum ve kuruluşlarıyla el birliği, güç birliği içinde vatandaşımızın yanına koşmuş, devletimiz ve milletimiz tek yürek, tek yumruk olarak buradaki yaraların sarılmasına gayret göstermiş, göstermeye devam etmektedir." diye konuştu.

"BÜYÜK FEDAKARLIKLAR GÖSTERİLDİ"

Depremin ardından başlatılan çalışmaların süratle devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Büyük fedakarlıklar gösterildi. Elimizden gelen gayreti gösterdik ve yaraları sarmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Temeli atılan kalıcı konutların tamamlanmasıyla normalleşmenin devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de bazı fitne ve fesat yuvalarının dediklerinin tamamen aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde, direktifleri doğrultusunda ilk andan itibaren bütün deprem bölgesinde vatandaşımızın yanına koştu. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne gelirse bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Tekrar bir kez daha hepimize büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Vatandaşlarımıza güç, kuvvet, sabırlar diliyorum. Biriz, beraberiz, asla yalnız değilsiniz. Devletimiz, milletimiz sizinle. Bayramınız mübarek olsun."

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VATANDAŞLA SAMİMİ DİYALOG

Konuşmasının ardından bir depremzede Bakan Akar'ın yanına gelerek gül vermek istedi. "O çiçeğe siz layıksınız" diyen Akar, teşekkür ederek gülü tekrar kadına vermeye çalıştı. Bunun üzerine vatandaş da "Allah sizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Buna siz layıksınız." ifadelerini kullandı. Bakan Akar, bayramını kutladığı vatandaşın verdiği gülü aldı.

Namazın ardından Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Narlıca Mezarlığı'na giderek kabir ziyaretinde bulundu, vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti, dua okudu.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Hulusi Akar

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