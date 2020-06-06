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Bakan Akar'dan celp ve terhis işlemleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.

Bakan Akar'dan celp ve terhis işlemleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz.

Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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