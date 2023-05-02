HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar'dan sert sözler! "İki yol var, başka yok!" diyerek net mesaj verdi: Hepimizin uyanık olması lazım

Bakan Akar'dan sert sözler! "İki yol var, başka yok!" diyerek net mesaj verdi: Hepimizin uyanık olması lazım

02.05.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. "Teröristlerin önünde iki yol" diyen Bakan Akar, "Teröristler seçimleri umut olarak görüyor. Bunu görmemiz, hepimizin uyanık olması lazım" dedi. Terör örgütünün sözde elebaşlarının panik içinde olduğunu belirten Akar, "Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez" şeklinde konuştu.

Bakan Akar'dan sert sözler! "İki yol var, başka yok!" diyerek net mesaj verdi: Hepimizin uyanık olması lazım

Bakan Akar, milletvekili adayı olduğu Kayseri'de gündemdeki terörle mücade tartışmalarına yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Akar, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askeri anma törenindeki konuşmasına, alçak saldırıda şehit olan askerlere rahmet, gazilere şifa dileyerek başladı.

indir (1)

Çarşı iznine çıkan silahsız askerlere yapılan saldırıyı "büyük alçaklık" olarak nitelendiren Akar, "Kanları yerde kalmadı. Bu saldırıyı yapanların hepsi bulundu ve gerekli cevap verildi." diye konuştu.

"TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN GAFİLLER, HAİN ALÇAKLAR VAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir zaman şehitlerin ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadığını, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduğunu ifade eden Akar, terörle mücadelede gelinen noktada terör örgütünün sözde elebaşlarının panik içinde olduğunu belirtti. Akar, şunları söyledi:

"Teröristler bir taraftan efendilerinden yardım istiyor diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyorlar. Ancak efendileri bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunlara ne verirlerse versinler dönmek yok. Teröristlerin önünde iki yol var ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok. Teröristler diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyor. Bunu görmemiz, hepimizin uyanık olması lazım. Teröristlerle işbirliği yapan bazı gafiller, hain alçaklar var. Özellikle gafillerin bir an önce uyanmasını bekliyoruz. Teröristlerle işbirliği yapılmaz, onlarla yol yürünmez, onların bindiği kayığa binilmez. Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez. Şehitlerimiz, gazilerimiz pahasına elde ettiğimiz kazanımlardan böyle kağıt üzerinde vazgeçilmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine özellikle Kayserili hemşehrilerimin izin vermeyeceğinden eminiz."

indir (2)

"BEKAMIZI, GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAYACAĞIZ"

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Bekamızı, güvenliğimizi sağlayacağız ve 85 milyon bir ve beraber, tek yumruk, tek yürek olarak bu cennet vatanda rahat ve huzur içinde yaşayacağız. Amacımız budur, gayretimiz budur, niyetimiz budur. Bu istikamette ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın da okunduğu törende, Akar, "Şehitler Durağı"na çelenk bıraktı, şehit yakınları ile görüştü.

indir (3)

Öte yandan Akar, söz konusu tören öncesi muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, onlarla tek tek sohbet etti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken bayrak detayı: Yeşil Sol Parti ve CHP'liler...
Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!
TÜBİTAK'ta görevlisi evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandıTÜBİTAK'ta görevlisi evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!

CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

İlk kez isim verdi! Feyzioğlu için dikkat çeken sözler

İlk kez isim verdi! Feyzioğlu için dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.