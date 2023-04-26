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Bakan Akar'dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili kritik mesaj! "Bir diğer amacımız" diyerek açıkladı: Türkiye'ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek...

26.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye meselesinin ele alındığı dörtlü toplantıya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk değerlendirmeler geldi. Terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Akar, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleriyle ilgili mesajlar verdi. "Biz bir an önce terör belasından kurtulmak istiyoruz" diyen Akar, "Türkiye ve Suriye'de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine, onları zora sokacak bir durum olmaz" mesajı verdi.

Bakan Akar'dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili kritik mesaj! "Bir diğer amacımız" diyerek açıkladı: Türkiye'ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek...

Dün Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da dörtlü toplantı gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanı Akar, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye bir an önce barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Görüşmelerin "faydalı ve olumlu" geçtiğini belirten Bakan Akar, bir diğer amacın da Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek olduğunu ifade etti.

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Bakan Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları ile "dörtlü toplantı”da bir araya geldi.

Akar toplantının ardından başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"SURİYE'DE BULUNMAMIZIN TEK NEDENİ..."

Dörtlü toplantıda çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Akar şöyle konuştu:

"Muhataplarımızın görüş ve değerlendirmelerini dinledik, kendi görüş ve değerlendirmelerimizi ayrıntılı şekilde aktarma fırsatı bulduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye’de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil Suriye’nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık."

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN DÖNMELERİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLADIĞIMIZI PAYLAŞTIK"

Bir diğer amaçlarının da Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek olduğunu dile getiren Bakan Akar şu açıklamada bulundu:

"Yaptığımız çalışmalarla Suriye'de olabildiğince olumlu, istikrarlı ortamı sağlamak, şartları oluşturmak suretiyle ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı da kendileriyle paylaştık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı şekilde ve bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini muhataplarımıza ifade ettik."

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"FAYDALI VE OLUMLU GÖRÜŞMELER"

Dörtlü toplantı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de yapma fırsatı bulduklarını aktaran Akar, "Bu toplantı ve görüşmeler faydalı ve olumlu oldu. Önemli katkılar sağlandı. Bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi konusunda bu çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bunun devamını ifade ettik." diye konuştu.

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"TÜRKİYE VE SURİYE'DE BERABER OLDUĞUMUZ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN ALEYHİNE BİR DURUM OLMAZ"

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İster Türkiye'de, ister Suriye’de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak bir karar almamız da mevzu bahis olamaz. Herkesin bunu bilmesi ve buna göre davranması lazım. Bizim başlangıçtan itibaren bu konuda son derece açık ve net bir politikamız var. Biz bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda mesafe almak için elimizden gelen çabayı gösterecek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu yapılan toplantının bundan sonraki faaliyetlere, bölgede barış ve istikrarın gelmesine ciddi katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Olumlu bir atmosferde toplantıyı tamamladık."

(AA)

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