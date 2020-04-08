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Bakan Akar'dan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı terörisitler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler." dedi. Koronavirüs salgınıyla ilgili de 'Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi' ifadelerini kullanan Akar, haftada 10 milyon maske yapacaklarını duyurdu.

Bakan Akar'dan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

DİYARBAKIR'DAKİ ALÇAK SALDIRI

Maalesef sabah saatlerinde, ekmek parası peşindeki işçilerimize el yapımı bombayla saldırıya şahit olduk. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler.

Terörle mücadele konusunda eksilme konusu asla söz konusu değil.

Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek.

Bu terörü bitireceğiz inşallah. Bunda kararlıyız.

KORONAVİRÜS SALGINI

İlk günden itibaren korona ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Alınması gereken tedbirleri görüştük. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temasımızı sürdürüyoruz.

Tüm kademelerde birimler oluşturuldu. Anlık çalışmalar yapılıyor. Alınması gereken tedbirler alındı.

En önemli konu virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi. Arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Şuana kadar, birliklerimizde, kara-deniz-hava bir sıkıntımız olmadı.

Şuana kadar yapılan çalışmalarda mesafe katedildi. Sağlık Bakanlığına da müteşekkiriz.

Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi.

Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor.

Alınan tedbirlerimiz başarılı bir şekilde uygulandı. Çalışmalarımız sürüyor.

MASKE-DEZENFEKTAN ÜRETİMİ

Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Halkımıza ücretsiz maske dağıtımı için haftada 10 milyon maske yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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