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Bakan Akar'dan üst üste önemli görüşmeler

19.08.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çad, Burkina Faso, Moritanya, Togo, Sri Lanka, Romanya ve Ekvador Ginesi'nden bakanlar ve yetkililerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Akar, Çad Ordu, Gaziler ve Savaş Mağdurları Sorumlu Bakanı Daoud Yaya Brahim, Burkina Faso Savunma Bakanı Aime Barthelemy, Moritanya Savunma Bakanı Henena Ould Sidi ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo ile ayrı ayrı görüştü.

YOĞUN TRAFİK

Akar, Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Akar ve Gnakade tarafından Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Bakan Akar ayrıca; Sri Lanka Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kamal Gunaratne ve Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u da kabul etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanı
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