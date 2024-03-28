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Bakan Bolat, Ekrem İmamoğlu'nun o sözlerine tepki gösterdi! 'Plastik yüz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2024 00:06
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat sert tepki gösterdi. Katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Bolat, "Daha bir kaç ay önce belediye başkanı olarak görev yerini terk edip Cumhurbaşkanı yardımcılığı için şehir şehir gezen birinin bütün bir ülkeden sorumlu olan Bakanların çalışmalarına yönelik böyle konuşması bir plastik yüz sahibine yakışır" dedi.

Bakan Bolat, Ekrem İmamoğlu'nun o sözlerine tepki gösterdi! 'Plastik yüz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "17 Bakan Murat Kurum için çalışıyor" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bolat açıklamasında şunları ifade etti:

"Milletin daha 9 ay önce oy ve destek verdiği iradeyi temsil eden hükümetin bakanları, 81 vilayette de çalışırlar. Sorumluluk alanları 81 vilayet ve 973 ilçe ve beldelerimizi kapsar.

'PLASTİK YÜZ' GÖNDERMESİ

Daha bir kaç ay önce belediye başkanı olarak görev yerini terk edip Cumhurbaşkanı yardımcılığı için şehir şehir gezen birinin bütün bir ülkeden sorumlu olan Bakanların çalışmalarına yönelik böyle konuşması bir plastik yüz sahibine yakışır. Gülüp geçiyoruz."

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