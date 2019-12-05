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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

BRATİSLAVA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Idrees Zaman, INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'nin yanı sıra AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı, çalışma yemeğinin ardından yapılacak günün ikinci oturumuyla devam edecek.

Bratislava'da 2 gün sürecek toplantıda, AGİT bölgesindeki güncel tehdit ve sınamaların yanı sıra durmuş çatışmaların ele alınacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

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Bratislava Mevlüt Çavuşoğlu

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