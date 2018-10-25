HABER

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı sorusu: Cesedi nerede?

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 'Cesedi nerede?' sorusunu yöneltti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı sorusu: Cesedi nerede?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de, "Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz" açıklamasını yaptı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

Biz bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşması için hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlet olarak gerekli her türlü adımı atıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi tüm dünya kamuoyu bu süreci çok yakında takip etti, Dolayısıyla bu sürecin açık ve şeffaf yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası toplumun zamanında bilgilendirilmesi önemli. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var.

Cevaplanması gereken sorular var. 18 kişi neden tutuklandı? 18 kişiye talimatı kim verdi? Kaşıkçı'nın cesedi nerede, itiraf ediyorsunuz neden söylemiyorsunuz?

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
MHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kameradaMHP'li ve CHP'li milletvekillerinin kavgası kamerada
Mehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdıMehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Maliki Filistin

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdı

Mehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nü kullanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nü kullanacak

AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması

AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması

Bakan Ziya Selçuk'tan imam hatip okulları açıklaması

Bakan Ziya Selçuk'tan imam hatip okulları açıklaması

Ercan Kesal CHP'den aday mı olacak? Beyoğlu için adı geçiyor

Ercan Kesal CHP'den aday mı olacak? Beyoğlu için adı geçiyor

İYİ Parti'yi sarsacak istifalar! Zehir zemberek sözler

İYİ Parti'yi sarsacak istifalar! Zehir zemberek sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.