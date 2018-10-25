Bakan Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı sorusu: Cesedi nerede?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de, "Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz" açıklamasını yaptı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ



Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

Biz bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşması için hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlet olarak gerekli her türlü adımı atıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi tüm dünya kamuoyu bu süreci çok yakında takip etti, Dolayısıyla bu sürecin açık ve şeffaf yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası toplumun zamanında bilgilendirilmesi önemli. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var.

Cevaplanması gereken sorular var. 18 kişi neden tutuklandı? 18 kişiye talimatı kim verdi? Kaşıkçı'nın cesedi nerede, itiraf ediyorsunuz neden söylemiyorsunuz?

