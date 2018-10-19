Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili önemli açıklamalara bulundu.

Çavuşoğlu, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi.

TRUMP İSTEMİŞTİ

ABD başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'de Eğer Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldüğüne ilişkin kanıt varsa bunu talep ettiklerini açıklamıştı.

ARNAVUTLUK'A FETÖ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

