HABER

Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki açıklamalarında kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olduğu iddia edilen ses kayıtlarını kimseye vermediklerini açıkladı.

Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili önemli açıklamalara bulundu.

Çavuşoğlu, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi.

TRUMP İSTEMİŞTİ

ABD başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'de Eğer Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldüğüne ilişkin kanıt varsa bunu talep ettiklerini açıklamıştı.

ARNAVUTLUK'A FETÖ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

PARTNERBugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!Bugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!
ABD'nin Ek Vergileri Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneline TaşındıABD'nin Ek Vergileri Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Paneline Taşındı
Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkilediKorkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Bakan Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
muz cumhuriyetinin dışişleri bakanı konuştu nihayet
muz cumhuriyeti ise sen o zaman ait olduğun yere git biz o muz cumhuriyetini kanımızla suladık
olsa da bermezsiniz zaten..???? bu olay da kapatılacak,gebelikten,korkaklıktan,zayıflıktan dolayı..!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi

Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi

İstanbul'da çok önemli dörtlü zirve

İstanbul'da çok önemli dörtlü zirve

AK Parti Danışmanı: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu

AK Parti Danışmanı: Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu fazlasıyla başına gelmiş oldu

Köpek diye aldı sıçan çıktı!

Köpek diye aldı sıçan çıktı!

İngiltere’den flaş 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

İngiltere’den flaş 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!

ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.