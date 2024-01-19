Bakan Kacır'ın heyecanlı halleri sosyal medyayı salladı! İşte o anlar: Vuh gitti adam

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatılma görüntüleri ise Türkiye'de canlı yayından takip edildi.

Yolculuğu yerinde takip eden, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın heyecanlı anları ise görenleri gülümsetti. İlk tepkisinde heyecanını saklayamayan Bakan Kacır'ın, "Vuhhh, gitti adam” dediği anlar kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.







