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  4. Bakan Karaismaioğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Bakan Karaismaioğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

08.05.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim haftasına girilmesiyle beraber siyasette tansiyon arttı. Trabzon'da gerçekleştirilen bir ödül töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Milletvekili Ahmet Kaya arasında seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı. Salondaki bazı katılımcıların araya girmeye çalışması dikkat çekerken Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti.

Bakan Karaismaioğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olarak görülen 14 Mayıs'a yaklaşırken siyasiler arasındaki gerilim tavan yaptı. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında taş atılması siyaset gündeminin merkezine otururken Trabzon'da yaşanan sert tartışma tansiyonu daha da yükseltti.

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CHP'Lİ KAYA: 1 HAFTA SONRA İKTİDARIZ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya memleketinde katıldığı bir ödül töreninde Avni Aker stadının arsaysıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, "Ben buradan iktidarın bakanına ve milletvekillerine sesleniyorum. Yapılan ilk seçimde iktidara biz geleceğiz. Trabzonsporumuza orayı tahsis edeceğiz. Ama şurada 1 hafta kalmış iktidardan gitmeden bu siz yapın diye size öneriyorum." ifadelerini kullandı.

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BAKAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ödül töreninde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP'li Kaya'nın alkışlanan konuşmasına ayağa kalkarak tepki gösterdi. "Ben burada siyaset yapmadım" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Burası siyaset yapma yeri değil" dedi. İkili arasında tansiyon yükselince bazı katılımcılar araya girmeye çalıştı. CHP'li Kaya'nın, "Siz camide siyaset yapıyorsunuz" sözlerinin ardından Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ahmet Kaya Adil Karaismailoğlu

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