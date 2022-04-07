Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına canlı yayında yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." diyen Bakan Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak oluşan tabloyla ilgili de açıklama yaptı.

"TÜRKİYE MİNİMUM ETKİLERLE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bakan Kirişci, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada "Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI"

Ucuz et satışı ile alakalı olarak ise "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMINA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına da yanıt veren Kirişci "Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil." şeklinde konuştu.



