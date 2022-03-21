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Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

21.03.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüste 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu. Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de, en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi. İşte detaylar!

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.

İŞTE HAFTALIK VAKA SAYILARI

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3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Haftalık vaka sayısı haritasına göre, 5-11 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı; İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de ise 456,19'dan 324,82'ye düştü. Eskişehir ise 709,95 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 14,27 ile Şırnak, 19,19 ile Van ve 30,55 ile Hakkari oldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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