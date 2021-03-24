Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum.

"FAHRETTİN KOCA NEREDE?" ETİKETİ TWITTER'DA GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongre salonunun kalabalık olması nedeniyle Twitter'da Sağlık Bakanı'na yönelik, "Fahrettin Koca nerede?" etiketi gündem oldu.





