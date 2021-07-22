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Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

22.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vatandaşlara aşı çağrısını yineledi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!"

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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