HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

22.07.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayılarında son günlerde yaşanan artış endişeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta bile gelebileceğinin uyarısında bulundu.

Koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Son 24 saatte 8 bin 151 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti. 20 Temmuz'da ise vaka sayısı 8 bin 780, hayatını kaybedenlerin sayısı 46 olarak açıklanmıştı.

Son Dakika: 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

"SONBAHARI BEKLEMEYECEK"

Bu gelişme sonrasında uzmanlar 4. dalganın sonbaharı beklemeden ağustosta yaşanabileceğinin uyarısını yaptı. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayılarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30 arttığını haftaya 10 bine çıkacağını belirtti. Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Tükek, ağustosta vaka sayılarında 20 binli rakamların görülebileceğini ve 4. dalganın sonbaharı beklemeyeceği açıklamasını yaptı.

'Uzatmalı' Covid: Kimlerde görülüyor, belirtileri neler, ne kadar yaygın?'Uzatmalı' Covid: Kimlerde görülüyor, belirtileri neler, ne kadar yaygın?

"BAĞIRA BAĞIRA 'GELİYORUM' DİYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise bayramda tatil bölgelerinden gelen görüntüleri "Korkunç" olarak nitelerken "4. dalga bağıra bağıra ‘Geliyorum’ diyor" açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan ettiAyrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmediKaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
uyarılara ve kurallara uymayanlar ölsün
Ne kadar dünya sevdalısıymışsın herkes ölsün de sen rahat rahat yaşa
eee napalim ömür boyu evemi kapanalim
yok dikkat edin mezara kapanmayın diyor..hep beraber şu sarılma işini bir bıraksak.bilhassa bayanlar sarılıp sarılıp duruyorlar..
@akbul22 YOK CENNETE GİDİN.
KORONBANBIN FATURASINI TATİL YAPANLARA VE TURİZMCİLERE YAZIN, EVİNDE OTURAN TÜRK HALKININ NE SUÇU VAR, KORONA TEDAVİSİNİ EN AZ 20 BİN YAPIN HASTALANAN CEBİNDEN ÖDESİN. NOKTA

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Karaburun'da peş peşe depremler

Karaburun'da peş peşe depremler

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.