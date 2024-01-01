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  4. Bakan Koca duyurdu! İşte yeni yılın ilk bebeği

Bakan Koca duyurdu! İşte yeni yılın ilk bebeği

01.01.2024 00:28 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ilk bebeğini paylaştı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" dedi.

Bakan Koca duyurdu! İşte yeni yılın ilk bebeği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin dünyaya gelen Muhammet Talha bebek olduğunu ifade etti.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek."


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Hatay Fahrettin Koca
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