Bakan Koca duyurdu! İşte yeni yılın ilk bebeği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin dünyaya gelen Muhammet Talha bebek olduğunu ifade etti.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek."

Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek. pic.twitter.com/9uP5UA7rnp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2023







