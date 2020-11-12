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Bakan Koca koronavirüsle mücadelede örnek göstermişti! Tekirdağ kırmızıya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da HES kodu üzerinde gösterilen koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Bakan Koca koronavirüsle mücadelede örnek göstermişti! Tekirdağ kırmızıya büründü

Çin’den yayılan koronavirüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde koronavirüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ’da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı.

KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.

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Kaynak: İHA

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