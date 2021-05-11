HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca paylaştı! Doğu ve orta Karadeniz'de vakalar düşüyor

Bakan Koca paylaştı! Doğu ve orta Karadeniz'de vakalar düşüyor

11.05.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu ve Orta Karadeniz’deki 9 ildeki vaka sayılarında, tam kapanma ve aşılama ile birlikte geçen haftaki düşüş eğilimi sürdü.

Bakan Koca paylaştı! Doğu ve orta Karadeniz'de vakalar düşüyor

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu haftada da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, güncel haritada; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'un yer aldığı bölgelerdeki 9 ilin tamamında vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Doğu ve Orta Karadeniz’de Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 267,54'ten 189'a, Giresun'da 388,44'ten 236,9'a, Sinop'ta 213,43'ten 167,24'e, Ordu'da 316,52'den 260,97'ye, Trabzon'da 237,71'den 198,55'e, Rize'de 353,70'ten 270,94'e, Artvin'de 194,10'dan 141'e, Gümüşhane’de 248,41'den 187,01'e, Bayburt’ta 352,83'ten 264,92'ye geriledi.

DEĞİŞİM EN YÜKSEK GİRESUN, EN AZ TRABZON

Haritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 151,54 vaka farkı ve yüzde 39,01'lik düşüşün görüldüğü Giresun oldu. Giresun'u; yüzde 29,36 ile Samsun, yüzde 27,36 ile Artvin, yüzde 24,92 ile Bayburt, yüzde 24,72 ile Gümüşhane, yüzde 23,40 ile Rize, yüzde 21,64 ile Sinop, yüzde 17,55 ile Ordu, yüzde 16,47 ile Trabzon takip etti. Vaka sayısı, 39,16'lık farkla en az düşen il Trabzon oldu. Bu arada Karadeniz'den Rize, Bayburt ve Ordu, güncel haritada ilk 20 il arasında kayıtlara geçti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü
Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldüBüyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.