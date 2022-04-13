Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Sayı 519'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son duruma ait rakamları paylaştı.

"YATAN HASTA SAYISI SIFIR OLAN HASTANE SAYIMIZ 519"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."

Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022



