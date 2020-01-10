Bakan Kurum: "Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başta AFAD ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) hemen Arnavutluk’a gelerek sahada çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Kurum, "Yine AFAD ile birlikte ayni yardımları yaptı. Kızılay ile gönderdiğimiz afet malzemeleriyle birlikte de hem çadır ihtiyaçlarını hem acil yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik. Bugün sabah gönderdiğimiz çadırlarla da birlikte yaklaşık 1500’e yakın çadırımızı Arnavutluk kardeşimizin hizmetini sunmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

Türkiye'nin son asırda 56 büyük deprem meydana geldiğini ve 80 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, kardeşlik vazifesi olarak depremin yaşandığı an itibarıyla büyükelçilik nezdinde Arnavutluk’taki kardeşlerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurum, Arnavutluk’a karşı özel sevgisi olduğunu vurguladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gelen Kurum, Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile görüştü.

"Resmi girişimlerimizi bu çerçevede biz de Bakanlıklarımız nezdinde başlatmış olduk. İki ayrı tarihte incelemelerde bulunduk. Bu çerçevede hem Kültür Bakanımız hem de sayın Bakanımız (Ahmetaj) gerekli çalışmaları yapıp Tiran ve Dıraç kentlerinde ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Bu çerçevede bize verilecek yer teslimiyle birlikte de sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 500 konutumuzu ocak sonuna kadar başlayıp yine Arnavutluk’un, Arnavut kardeşlerimizin özüne ve kültürüne uygun bir şekilde, mahalle yaşantısını sergileyecek zemin artı üç, zemin artı dördü geçmeyecek örnek bir proje uygulamak istiyoruz. Bu çerçevede ocak ayı sonu itibariyle başlayıp 6 ay içerisinde projelerimizi yapıp Arnavutluk vatandaşlarımıza inşallah en kısa zamanda vermiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acil ihtiyaçlar dışında depremde zarar görenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla acil bir şekilde 500 konut yapılması talimatını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kurum, bunun dışında uzman doktorlar, ekipler ve sağlık personelinin de depremde zarar görenlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Konutların ihtiyacı olan sosyal donatıları ile ilgili iki ülkenin bakanlıklarının gerekli çalışmayı yapacaklarını kaydeden Kurum, ayrıca depremden zarar gören evlerin tespitini yaptıklarını, 6 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmasını en kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Yarın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile protokol imzalayıp en kısa zamanda bu çerçevede konutları yapmak istediklerini aktaran Kurum, 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde TOKİ başkanlığında Türkiye’de yaklaşık 860 bin konut ve sosyal donatılarla birlikte bir milyon bağımsız bölüme ulaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla TOKİ ve Bakanlığın yurt dışında da muhtelif doğal afetler sonrasında insani yardım amacıyla "kardeşlerine yardım elini uzatmak amacıyla birçok ülkede konutlar, hastaneler, okullar inşa ettiklerini" vurgulayan Kurum, 500 yıla dayanan dost ve kardeş ülke olarak Arnavutluk’un en önemli ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Depremden zarar gören Arnavutluk vatandaşlarını ziyaret etme fırsatları olacaklarını aktaran Kurum, 26 Kasım depreminde hayatını yitirenler için, Arnavutluk’a bir kez daha başsağlığı diledi.