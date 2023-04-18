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Bakan Kurum'dan vatandaşlara helva, lokma, gofret ikramı... Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

18.04.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge AK Parti Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyük Üsküdar İftarının ardından Büyük Çamlıca Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, Kadir Gecesi münasebetiyle irmik helvası, lokma ve gofret ikramında bulunarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip çocuklara oyuncak dağıttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyük Üsküdar iftarı sonrasında teravih namazını Üsküdar’da 3 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Cami’sinde kıldı.

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Teravih namazı sonrası vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, cep telefonu ile fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle öz çekim yaptı. Kurum, vatandaşların kandilini kutlayarak, “Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı geceler” dedi.

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Bakan Kurum, fotoğraf ve video çekimi sırasında çocuklara hediyeler dağıttı.

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Kurum ile fotoğraf çektiren bir genç, “Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizden razı olsun” dedi. Bakan Kurum ise teşekkür ederek karşılık verdi.

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Vatandaşları kırmayarak tek tek fotoğraf çekinen Bakan Kurum, lokma dağıtım noktasında ellerine eldiven giyerek vatandaşlara lokma, helva ve çikolata ikramında bulundu.

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Ardından vatandaşların sohbet eden Kurum, Fikirtepe ile ilgili taleplerine, “Bugün anahtarları verdik, ikinci, üçüncü etabı başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız oradaydı” dedi.

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Kadınlar bu sırada “İnşallah. Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin” ifadesini kullandı. Bakan Kurum bu sırada “Merkez Çarşı’yı yeniliyoruz” bilgisini verdi. Bakan Kurum alandan ayrılırken tüm çocuklara hediye vererek, istek üzerine toplu fotoğraf çektirdi.

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Bakan Kurum, daha sonra üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek tek tek tokalaştı, gençlere okudukları okulları soran Kurum, sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çekinerek alandan ayrıldı.

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