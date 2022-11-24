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Bakan Kurum sosyal medyada paylaştı! 'Tüm vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz'

24.11.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce-Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Mobil İletişim Tırımız ve karavanlarımız sahada. Depremden etkilenen vatandaşlarımız hasar tespitleri için başvurabilir, ekiplerimizi yönlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum sosyal medyada paylaştı! 'Tüm vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz'

Düzce'de önceki gün sabaha karşı gerçekleşen deprem birçok ilden de hissedilmişti. Depremin etkisi devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.

Twitter hesabından herkese ulaşmak istediklerini belirten Bakan Kurum, tüm vatandaşların derdine derman olmak istediklerini ifade etti.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese ulaşmak, tüm vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz.

Vatandaşlarımız bize kolay ulaşsın diye Mobil İletişim Tırımız ve karavanlarımız sahada!

Depremden etkilenen vatandaşlarımız hasar tespitleri için başvurabilir, ekiplerimizi yönlendirebiliriz."


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