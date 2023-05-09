Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki son durumu açıklayarak İstanbul Boğazı'ndaki yapılara da dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV'deki canlı yayında soruları yanıtladı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlar eser ve hizmetlere bakıyor. Bu hizmetler karşılığında siyasi tercihini kullanıyor. Size hizmet gelmesini istersiniz. Ümraniye'de bir sanayi sitesine gittim. Orayı bizim bir an önce dönüştürmemiz lazım. Bugün bir kentsel dönüşüm toplantısına gittiğimizde CHP seçmeni olan bir kardeşimiz 'Siz bunu yaparsınız' diye net söylüyor. Bunu İzmir'de de deprem bölgesinde de duyduk. İBB ile alakalı hangi ilçeye gitsek devam ettirmediği bir işle karşılaşıyoruz. İstanbul Finans Merkezi inşaatı yapmaya başladık. Yakın Avrupa'ya, Ortadoğu'ya hizmet versin istedik. İstanbul finansın merkezi olsun, nitelikli üretim olsun. 65 milyar liralık yatırım. O tasarımda ta o gün altına metro istasyonu koyduk. İstanbul'a trafik yoğunluğu getirmesin istedik. Verilen söz tutulmamış."



"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİNİ YAPMIŞIZ"

"Kiralardan yakınan vatandaşlarımız var. Bugün bir silah fabrikasına gittik. Bir işçi kardeşimiz 'Ben asgari ücret alıyorum eşim de çalışıyor. TOKİ'den kuraya girdim çıkmadı' dedi. Ben ikinci etabını da yapacağımızı söyledim, 'Tamam bir daha girerim' dedi. Muhalefet bedava konut vereceğini söylüyor ya, kıyas yapıyor vatandaşımız. 'Benim gelirimde ciddi artış yaptılar, iş buluyorum, istihdam buluyorum' diyor. Niye istikrar var. Milletimiz kaosu problemli dönemleri bizzat yaşamış. Biz ne yapmışız, kira sorunu çıkmış, salgın sorunu çıkmış, tüm dünya etkilenmiş. Devletimiz elinden geleni yapmış tüm sektörlerde. Kira artışına sınırlama getirdik, yüzde 25'den fazla olamaz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapmışız 250 bin konut, sadece İstanbul'da 50 bin konut. Her şey kusursuz mu? Değil tabii ki. 'Sorunu çözecek kadrolar da burada' diyor vatandaş. İmar, tapu problemi var, ama biliyor ki yan mahalleyi çözmüşüz. Bunu gördüğü için. Müthiş güven ve talep var. Vatandaşımız net bir şekilde görüyor."

ERZURUM'DAKİ İMAMOĞLU MİTİNGİNE SALDIRI

"Hiç tasvip etmiyorum doğru da bulmuyorum. Saygı çerçevesi içinde herkes siyasetini yapmalıdır. Sözlü yada fiili herhangi bir hareketin ne bize ne de muhalefete yapılmasını doğru bulmuyorum. Erzurumlu kardeşlerimizin dışında gerçekleşen bir olay.

200-300 kişinin bir eylemi. Erzurum her zaman bu ülkenin yanında oldu milli mücadele şehridir. Erzurum ile özdeşleştirmemek lazım. Olayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Buradan bir mağduriyet oluşturulmamalı. Bütün personellerine mesaj at havalimanına gelsinler miting yapsınlar."

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası hakkında da açıklamalar yapan Kurum şunları söyledi:

"Bu dünya şehircilik tarihine geçecek bir projedir. Bu yüzyılın dönüşüm kampanyasıdır. Bununla dönüşemeyeceksek eğer hiçbir şekilde dönüşemeyiz. Projemize 31 Mayıs'a kadar vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Başvuru yapılan binaları uzmanlarımız gidip inceliyor. Risk durumu, fiili durumu var mı yok mu inceliyorlar. Riskliyse de tapuya bir şerh konulmuyor. Binada 3'de 2 çoğunluk sağlandıysa biz protokol yapıp proje aşamasına geçiyoruz. Ruhsatı alıyoruz, binanın boşalmasıyla birlikte TOKİ tarafında inşaat süreci yöneltiliyor, en geç 2 yıl içinde tamamlıyoruz.

Açıkladığımız taşınma ve kira yardımı yine 750 bin liraya 2 +1 100 metre kare brüt daireyi, 3+1 100 metrekareyi brüt daireye dönüştürüyoruz Vatandaşımız yüzde 10 peşinat ödüyor. 10 yıl vadede evine sahip oluyoruz. Bu süreçte de 5 bin 250 lira kira yardımı alıyor, taksit tutarı olarak. 6 bin 750 lira 3+1 için de vatandaşımız 10 yıl vadede borcunu ödeyebiliyor. Aslında yüzde 50'den de fazla bir destek sözkonusu. 750 bin liranın 0,79 vade oranı ile 10 yılda ödeyebilir. Ya da memur maaş artış katsayısı çerçevesinde hangisi düşükse onu alacağız. İsterse TOKİ'ye borçlanabilir. Geçen sene yüzde 80 vatandaşlarımızın gelirine artış yaptık. TOKİ'ye borçlu olanlara yüzde 25 artış yaptık. 90 metre kare olursa 675 bin lira olacak.



200 bin konutu yerinde dönüştürüyoruz çok yoğun bir talep söz konusu. Bugüne kadar 615 bin bağımsız bölümü içeren 126 bin bina için başvuru yapıldı. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken yapıların tamamını 5 yıl içinde dönüştürmek istiyoruz. 1,5 milyon riskli konut söz konusu. 300 bin konutluk ilk etabına başladık. En çok başvuru Bahçelievler'den var. Buralarda dönüşüm yaparken bir yanda yeni yolların, parkların açılmasını sağlayacağız. Rezerv alanlarda konut üreteceğiz ve vatandaşlarımıza arsa değeriyle vereceğiz.

"BOĞAZ'DA DA BİR DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ"

" Boğaz'da da vatandaşımızı düşünmek zorundayız. Boğazımızı, yeşilimizi korumak zorundayız. Burada binalara ilave imar vermeyecek. Ama aynı binayı Boğaziçi ön görünümde aynı şartlarda, imardaki hakkı neyse, aynı haklarla yapabilecek anlayışta bir düzenlemeyi seçimden sonra inşallah çalışmayı başlatacağız. Oralarda da riskli binalar var. Vatandaşlarımız çivi bile çakamıyor. Bu düzenlemeleri de yapacağız. Hep birlikte elele verelim İstanbul'u dönüştürelim istiyoruz. Herkesin güvenle yaşadığı İstanbul olsun istiyoruz. "



