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Bakan Nebati'den bir koyun eti açıklaması daha: Birileri kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor ama...

15.04.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin Mersin Milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati seçim çalışmalarına Erdemli'de devam etti. Geçtiğimiz günlerde koyun eti sözleriyle gündeme gelen Nebati yeni bir açıklama yaparak, "Birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den bir koyun eti açıklaması daha: Birileri kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor ama...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldiği Erdemli ilçesinde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. Bakan Nebati konuşmasında, "Yol yaptık, hastane yaptık, okul yaptık. SİHA’ları, İHA’ları yaptık. Gemileri yaptık. Bugün uydularımızı fırlatıyoruz. Ve buraya çokta imrenerek bakarak acaba ben bu araca binebilir miyim diye bakarak insanları heyecanlandıran Togg’umuzla geldik. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek hizmet demek teknolojiyi getirmek demek" diye konuştu.

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"KOYUN ETİ YAĞLI, KOYUN ETİ GÜZELDİR"

Erdemli’nin Koyuncu Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Bakan Nebati, "Geçen televizyonda dedim ki, koyun etini yiyelim, birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir. Dolayısıyla koyun ve keçilerimizle hayvancılığımızla Mersin’de en iyi yerlere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız, büyüteceğiz" dedi.

"LİMON ÜRETİCİLERİ HİÇ MERAK ETMESİN"

İhraç edilen limon için de ton başında bin TL destek verileceği kaydedildi. Limonla ilgili de sorunun çözüldüğüne değinen Nebati, "Limon üretimi Türkiye’de en çok Mersin’de. Mersin’de de Erdemli’de. Üreticilerimiz hiç merak etmesin ne zaman ki bir sıkıntı var bizim işimiz o sıkıntıyı çözmek. Limon işi çözüldü elhamdülillah" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde 650 bin konutunda yapılacağını hatırlatan ve 100 bin konutun temelinin atıldığına da dikkat çeken Nebati, 1 yıl içerisinde bunların vatandaşa teslim edileceğini kaydetti.

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"EYT'LİLERE SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Konuşmasını sürdüren Bakan Nebati, "100 yılın afetinde biz vatandaşa depremi hissettirmemek için her türlü gayreti yapıyoruz. Başka bir ülke, gelişmiş bir ülke böylesine bir afetle karşı karşıya kaldığında EYT’li kardeşlerimizin işini çözmek için kulağının üstüne yatardı. Emekli maaşlarının arttırılması için kulağının üzerine yatar. Barajlardaki suların toprakla birleşmesi için kulağının üzerine yatar. Ne yaptık biz. EYT’liler sözümüz söz dedik gerekli çalışmayı bitirdik. Emeklilerimizle ilgili her türlü artırımı yaptık. Şimdi depremden en çok etkilenen bölgelerden en çok göç alan illerimizden Mersin’de tekraren söylüyorum konforunuzdan herhangi bir şekilde taviz vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım diri olalım hep beraber Türkiye olalım" şeklinde konuştu.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

Bir tarafta devlet, millet bayrak diyenlerin olduğuna vurgu yapan Nebati, "Öbür tarafta ise zillet iktidarını hesaplayanlar var. Ne diyorlar. ’Biz hemen vizeleri kaldıracağız. Öyle mi, bedeli ne söyler misin? Doğu Akdeniz’i terk edeceksin, Suriye’den çıkacaksın. Ve kasanın anahtarını IMF’ye teslim edeceksin. E o zaman 3 ay beklemeye ne gerek var. IMF’ye kasanın anahtarını bugün teslim edelim bugün vizeleri kaldıralım. Yok böyle bir dünya bu ülke güçlü tam bağımsız üreten kendi ayaklarında üzerinde duran düşünen bilen istihdam oluşturan Türkiye Cumhuriyeti 21’inci yüzyılına sahip olan bir ülke. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun için de birilerine bay bay Kemal, Sayın Cumhurbaşkanımıza da hay hay başkanım diyeceğiz" diye konuştu.

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"TOGG'U GELİN SİZE VERELİM BİR TUR ATIN DESEK TAKLA ATA ATA GELİRLER"

Sözlerine devam eden Nebati, "Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Allah’ın izniyle 21’inci yüzyılda bu noktaya geldiysek, Doğu Akdeniz’de varsak, Karadeniz’de gazı çıkarıyorsak ve ayın 20’sinde vanayı açıyorsak bu Türkiye’nin potansiyelini bilmek demektir. Bu Türkiye’ye inanmak demektir. Bunlar ne yapıyorlar. Şehir hastanesi yapıyorsun kime yaparsın diye sorarlar. Yol yapıyorsun, niye yol yapıyorsun derler. Gemiyi daha yeni teslim ettik, bu gemi daha olmamış derler. Togg’u getiriyoruz, bu Togg nerden çıktı derler. Köprü yaparsın bu köprüyü kim kullanacak derler. Ben size bir şey söyleyeyim. İzmir-İstanbul arasındaki otoyolu en çok kullanan kimler biliyor musunuz? Her işe hayır diyenler kullanıyor. Şimdi imreniyorlar. Togg’u beğenmiyorlardı ya. Togg’u gelin size verelim bir tur atın desek takla ata ata gelirler. Ama 10 taklada atsan 20 takla da atsan önce vatandaşımızla beraber bizler bineceğiz. Ve Togg’un keyfini güzelliğini biz süreceğiz vatandaşımızla beraber" diyerek üretilen aracın önemini aktardı.

"HÜKÜMETİN GÜCÜYLE GELİYORSUN DİYORLAR! NE OLACAKTI"

Bakan olarak gelmesiyle ilgili de konuşan Nebati, "Buraya bir bakan geldi diyorlar. Ben bakan olarak geldim zaten. Türkiye Cumhuriyeti’nin 14 Mayıs’a kadar görevlendirilmiş bakanıyım. Onun için geldim Mersin’e. Çünkü hizmet edeceğim. Efendim sen hükümetin gücüyle geliyorsun? Ne olacaktı. Ben bakanım. Hazine ve Maliye Bakanıyım, size hizmet etmeye geldi bu kadar. Hadi gel bakalım limon üreticilerinin ihracatçılarının problemini çöz. Lafla olur mu? Hadi bakalım iki tane barajımız hazır sularını toprakla buluşturacak adım at. Atabilir misin, atamazsın. Biz atarız biz yaparız. Onun için konuşacağız ama işte yapacağız. Üreteceğiz, hizmetkarlık yapacağız. Birlikte yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılı 21’inci yüzyıldır" diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Nureddin Nebati

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