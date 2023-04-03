HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Nebati’den Meral Akşener’e bir kez daha 'Kayıp Balık Nemo' cevabı! 'Köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz'

Bakan Nebati’den Meral Akşener’e bir kez daha 'Kayıp Balık Nemo' cevabı! 'Köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz'

03.04.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ göndermesine bir kez daha yanıt verdi. 56 gündür deprem bölgesinde görevli olduğunun altını çizen Bakan Nebati, "Vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışmalarımızı sürdürürken maalesef bir yandan da köpek balıklarıyla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati’den Meral Akşener’e bir kez daha 'Kayıp Balık Nemo' cevabı! 'Köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde STK’lar ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ filmine göndermeyle "Kayıp Bakan Nemo’nun nerede olduğunu bilen var mı?" sözlerine bir kez daha yanıt veren Bakan Nebati, “56 gündür deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çok şükür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayıp falan değiliz. Sahadayız. İnsanlarla beraberiz. Kardeşlerimizle birlikte enkazın başında olduk. Birlikte enkazı kaldırdık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak bilin ki ya bir depremzedenin yanında omzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz ya da bir zelzeleyle beraber birlikte eşyalarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz. Asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı, çözüm üzerine çözüm üreterek vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışıyoruz. Maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz” dedi.

'HÜKÜMET OLARAK ASGARİ GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Deprem bölgesinde istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkardıklarını belirten Bakan Nebati, “Bir yandan depremin yaralarını, diğer yandan da milletimizin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye tutarını da 2 bin lira olarak belirledik. Bu düzenlemelere EYT'li kardeşlerimiz de dahildir. Asrın felaketinde tüm yaraları kapatana kadar hükümet olarak asgari gayreti göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AW862362_01

'TEDBİRLERİ HIZLA HAYATA GEÇİRDİK'

“Vatandaşlarımız 0,79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yaralanabilecektir” hatırlatmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ev sahiplerinin yanı sıra en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu kredinden faydalanabilmesine imkan getiriyor. Binaların güçlendirilmesi amacıyla da kredi paketi sunuyoruz. Deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diyerek tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Bölgedeki esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa gittik. Yeni KGF paketlerini uygulamaya koyduk. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini öteledik. Uygun faizli yeni kredi imkanlarını devreye aldık.”

'HATAY'A EN MODERN ŞEHİR HASTANESİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

"Şu ana kadar toplam 12 bin 500 konteynerin kurulumunu tamamladık ve kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık" diyen Bakan Nebati, “Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayarak toplamda 650 bin bin konut inşa edeceğiz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy yeri ve hastane sayısı 56 bin 323’e ulaşmıştır. Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Antakya, İskenderun ve Defne Devlet Hastanelerimizin inşaatına başladık. Bununla da yetinmiyor, Hatay'a yataklı ve en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Öte yandan riskli alanlarda yer alan ya da riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini arttırıyoruz” şeklinde konuştu.

aw

'HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER EDİYORUZ'

Bugüne kadar toplam 89 bin 262 dosya için 908 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını belirten Bakan Nebati, “Hatay'da ödemesi yapılan hasar tutarı ise 4,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Hatay'da depremden zarar gören, hasar gören ve yıkık, acil yıkılacak, ağır hasar ve orta hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölüm sayı 333 bin 825’tir. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevr, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hazine olarak her türlü finansman imkanını da anında seferber ediyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

'TAŞINMA VE KİRA YARDIMI SAĞLIYORUZ'

Bölgede yaklaşık 1.7 milyon depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını hatırlatan Bakan Nebati, "Hatay'da ise 352 bini aşkın hanemize toplam 3.5 milyar lira acil yardım destek ödemesinde bulunduk. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. 172 bin 262 afetzedemize ise hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2.6 milyar lira afetzede taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demirtaş'ın 'Trol ordusu' iddialarına Altun'dan tepki geldiDemirtaş'ın 'Trol ordusu' iddialarına Altun'dan tepki geldi
Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamışOkulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Nureddin Nebati

En Çok Okunan Haberler

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.