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Bakan Nebati ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında Togg polemiği! 'Kavga gürültü için gelmedik'

14.04.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Bakan Nebati'nin Mersin'e Togg ile geldiği görüntüyü paylaşarak "Devletin makam araçlarıyla seçim çalışması yapmaktan utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, Başarır'ın tweet'ine "Biz Mersin’imize çalışmaya, hizmet vermeye geldik. Kavga gürültü için gelmedik." yanıtını verdi.

Bakan Nebati ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında Togg polemiği! 'Kavga gürültü için gelmedik'

Seçime sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmalarının yanı sıra siyasilerin de atışmaları devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Nebati'nin Mersin'e gelişini eleştirdi. Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mersin ile organik hiçbir bağı olmayan AKP 1. sıra adayı Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tahsis edilen 06 HMB 89 plakalı TOGG ile Mersin’e gelmiş! Devletin makam araçlarıyla seçim çalışması yapmaktan utanmıyor musunuz? Üstüne bir de şov yapıyorsunuz. Biraz yüzünüz kızarsın!" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başarır'ın tweet'ine sosyal medya hesabından şu cevabı verdi:

"Sayın Ali Mahir Başarır. Biz Mersin’imize çalışmaya, hizmet vermeye geldik. Kavga gürültü için gelmedik. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’u kıskandığınızı değil bu muhteşem araca imrendiğinizi düşünüyorum. Bir tur verebilirim"

BAŞARIR: BURADA KAVGA GÜRÜLTÜ OLMAZ

Ali Mahir Başarır, Bakan Nebati'nin paylaşımına karşılık olarak bir paylaşımda daha bulundu. Başarır, Bakan Nebati'nin tweet'ini alıntıladı ve sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Mersin’e hoşgeldiniz Sayın Bakan. Bilmenizi isterim ki Mersin, dostluk ve kardeşlik kentidir, burada zaten kavga gürültü olmaz. TOGG otomobilini, size Mersin’i tanıtmak üzere kullanmak “çok havalı” olur. Yalnız, tüm masraflarını kendi imkanlarımla karşılamak kaydıyla."

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Mersin Ali Mahir Başarır Nureddin Nebati togg

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