Bakan Selçuk'tan okulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların belirtilen tarihte açılıp açılmayacağı merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Okulların açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'un görüşlerini aktaran Işık, şunları ifade etti:

"Az önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la konuştum, okulların açılmasıyla ilgili, 'Dinamik bir süreç yönetiyoruz. 1 ay sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı kisme bilmiyor. Bilmek de mümkün değil. Ancak biz tüm senaryolara hazırız, planlamamızı tamamladık' dedi.

Okulların 31 Ağustos'ta açılabilmesi için herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması şart."

Az önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la konuştum, okulların açılmasıyla ilgili, "Dinamik bir süreç yönetiyoruz. 1 ay sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı kisme bilmiyor. Bilmek de mümkün değil. Ancak biz tüm senaryolara hazırız, planlamamızı tamamladık" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) July 8, 2020



