Bakan Şimşek'e "İtibarlısın, iyi ekonomistsin" diye seslendi! İmamoğlu: Yapmayın Sayın Şimşek, itibarınızı ezdirmeyin

31 Mart yerel seçimlerine doğru Ekrem İmamoğlu bir yandan vaatlerini açıklamaya devam ederken bir yandan da en büyük rakibi Murat Kurum'la aralarındaki polemiklere cevap vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Kurum için kullandığı "acemi aday" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u gündemimizden kaldırdık derse, ben Murat Kurum'u alkışlayacağım" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Murat Kurum'a destek çıkmasını eleştiren İmamoğlu şöyle konuştu:
"Mehmet Şimşek'e saygı duyuyorum. Ben iki kişiden randevu alabildim, biri Ulaştırma Bakanı, birisi de Sayın Şimşek. Randevu verdi, bizi kabul etti. Yapma Sayın Şimşek, itibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler bekliyoruz sizden. Sayın Şimşek, değerlisiniz. Rasyonel tutum bunu gerektirir, benim tanıdığım Şimşek'in durumu da bunu gerektirir. Şu oy kazandırmaz, bu oy kaybettirir. Ben mesela Kurum olsam, Allah korusun, 'bunu benim için söyle' demem. Zafiyet bu."
Murat Kurum'a yönelik 'acemi aday' eleştirisi hakkında konuşan İmamoğlu, "İstanbul'u bilmiyor. Benim İstanbul'da 35 yıllık bir hayatım var. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Sultanbeyli'ye metrobüs getireceğim diyor. Metrobüs bambaşka bir hat. Sultanbeyli'de metro var zaten" dedi.
İşte Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları:
14 ilçemiz var. Artı olarak 14 ilçede de çok iddialı noktadayız, çok sürpriz ilçeler de var içinde. Veriler ve anketler üzerinden okuduğumda, aynı çizgide olduğumuz 14 ilçemiz var.