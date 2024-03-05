Bakan Şimşek'e "İtibarlısın, iyi ekonomistsin" diye seslendi! İmamoğlu: Yapmayın Sayın Şimşek, itibarınızı ezdirmeyin

31 Mart yerel seçimlerine doğru Ekrem İmamoğlu bir yandan vaatlerini açıklamaya devam ederken bir yandan da en büyük rakibi Murat Kurum'la aralarındaki polemiklere cevap vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Kurum için kullandığı "acemi aday" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u gündemimizden kaldırdık derse, ben Murat Kurum'u alkışlayacağım" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ: YAPMAYIN, İTİBARLI BİR İNSANSINIZ, İYİ BİR EKONOMİSTSİNİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Murat Kurum'a destek çıkmasını eleştiren İmamoğlu şöyle konuştu:

"Mehmet Şimşek'e saygı duyuyorum. Ben iki kişiden randevu alabildim, biri Ulaştırma Bakanı, birisi de Sayın Şimşek. Randevu verdi, bizi kabul etti. Yapma Sayın Şimşek, itibarını bir acemi adaya ezdirme. Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin. Bu ülkeye dair de güzel hizmetler bekliyoruz sizden. Sayın Şimşek, değerlisiniz. Rasyonel tutum bunu gerektirir, benim tanıdığım Şimşek'in durumu da bunu gerektirir. Şu oy kazandırmaz, bu oy kaybettirir. Ben mesela Kurum olsam, Allah korusun, 'bunu benim için söyle' demem. Zafiyet bu."

"BÜYÜKÇEKMECE İLE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ KARIŞTIRIYOR"

Murat Kurum'a yönelik 'acemi aday' eleştirisi hakkında konuşan İmamoğlu, "İstanbul'u bilmiyor. Benim İstanbul'da 35 yıllık bir hayatım var. Büyükçekmece ile Küçükçekmece'yi karıştırıyor. Sultanbeyli'ye metrobüs getireceğim diyor. Metrobüs bambaşka bir hat. Sultanbeyli'de metro var zaten" dedi.

"EV KADINLARINDAN DAHA ÇOK OY ALIYORUM"

İşte Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları:

14 senedir siyasetin içindeyim. Çok farklı sahalar gördük Anadolu'da. Gördüğümüzün üstünde halk meydanı var. Aile toplantısı yapacağız desek herkes öyle gelir. Araştırmacılar ev kadınları daha çok oy veriyor diye söylüyor. Ciddi bir fark görünüyor. Biz bunu İstanbul'da yıktığımızı da düşünüyorum.

100 tane kreş açtık, 100 tane daha açacağız.

"KANAL İSTANBUL'U GÜNDEMİMİZDEN KALDIRDIK DERSE ALKIŞLAYACAĞIM"

14 ilçemiz var. Artı olarak 14 ilçede de çok iddialı noktadayız, çok sürpriz ilçeler de var içinde. Veriler ve anketler üzerinden okuduğumda, aynı çizgide olduğumuz 14 ilçemiz var.

Kanal İstanbul sorusunu soruyor arkadaşlar, 'İstanbul'un gündeminde olmayan konu benim gündemimde değil' diyor. Ya Kanal İstanbul'a Murat Kurum karar verir mi? Cumhurbaşkanı karar veriyor. Kanal İstanbul'u gündemimizden kaldırdık derse, ben Murat Kurum'u alkışlayacağım. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





