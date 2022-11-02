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Bakan Soylu bizzat yönetti! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

02.11.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah kameralar karşısına geçerek Osmaniye'de Kökünü Kurutma Operasyonu yapıldığını duyurdu. Sabah 05.00'te başlayan ve 130 kişinin gözaltına alındığı operasyonu Bakan Soylu bizzat yönetirken o anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bakan Soylu bizzat yönetti! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan ve İçişleri Bakanı Soylu tarafında bizzat yönetilen Kökünü Kurutma Operasyonuna 430 polis, 470 ekip, 1 helikopter, 7 hassas burunlu narkotik köpeği katıldı.

ŞAFAK VAKTİ POLİSLERE SESLENDİ

Bakan Soylu, operasyon öncesi şafak vakti polislere seslenerek, "Burada sizlerle beraber olmak bizim için bir onur meselesidir. Dualarımızın sizinledir. İnşallah bu zehir satıcılarını adaletin kollarına teslim edeceğiz. Milletimizin ve gençlerimizin geleceğimizin kurtulmasına vesile olacaksınız” dedi.

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TEK TEK BASKIN YAPILDI

Bakan Soylu’nun konuşmasının ardından operasyonda görev alan ekipler adreslere tek tek girerek torbacılara baskın yaptı. Operasyona dair tüm anlar saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 1 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 400 gram sentetik kannabionid, 140 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 60 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek ile 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 130 şüpheli şahsın emniyetteki sorguları devam ederken, 8 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Süleyman Soylu

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