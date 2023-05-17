Bakan Soylu canlı yayında tepki gösterdi: Çıkıp özür dilemeliler ama dilemiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100 ekranlarında yayınlanan özel programda Pınar Işık Ardor ve Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy aldı, Kılıçdaroğlu yüzde 44,9 oy aldı. Arada 2 milyon 500 bin oy var." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Erdoğan'ın seçilmesi için 275 bin oya ihtiyacı var. Bu ülke antidemokratik bir ülke olsaydı, İçişleri Bakanı veya x birisi seçimlere müdahale etseydi bu seçim ikinci tura gitmezdi. Türkiye bütün dünyaya bir demokrasi şöleni içerisinde bir seçimle birlikte mesaj verdi: Benim demokrasimi, milli irademi, hukukun üstünlüğünü tartışma mesajı verdi."

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİLER AMA DİLEMİYORLAR"

Seçim gecesi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına değinen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"2 belediye başkanı akşamın bir saatinde ellerine tutuşturulan kağıtlarla açıklama yapma gereği hissettiler. 'Biz kazandık' dediler. Bunu neye göre söylediler? İki belediye başkanının yaptığı açıklamalar, toplumu yanıltmaya yönelik ve tahrik edici açıklamalardır. İlk gelen oylar merkezden gelse tam tersi olacak ve aşağıdan yukarı çıkacak AK Parti veya Cumhurbaşkanı'mız. Bunun üzerinden insanları tahrik etmenin ne anlamı olabilir? Çıkıp özür dilemeliler ama dilemiyorlar. Siyasette söylenenin maliyeti olmaz sanıyorlar ama halk yazıyor. Ben onların vesayet amiriyim. Onların disiplin, soruşturma, bu tip amirleri İçişleri Bakanı olarak benim. Bu kardeşlerimiz özür dilemiyor, onların adına halktan özür diliyorum."

Bakan Soylu, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili canlı yayındaki ifadelerini sosyal medya hesabından "Ben, onlar adına halkımızdan özür diliyorum (!)" notuyla da paylaştı.

Ben, onlar adına halkımızdan özür diliyorum (!) pic.twitter.com/1as0hZr0jC — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 17, 2023

Türkçe'de alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti (!) kullanılır.