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Bakan Soylu'dan 6 siyasi parti liderinin toplantısına çok sert eleştiri! "28 Şubat ittifakının toplanmasının bize zararı yoktur"

28.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 siyasi parti liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' sunumu için bugün Ankara'da toplanması ile ilgili çok sert eleştiride bulundu. Bakan Soylu, "Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur" dedi. Bakan Soylu ayrıca "Sadece iktidar hırsıyla beraber başka masalara meze olmayanlara selam olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı. İşte Bakan Soylu'nun o açıklamaları!

Bakan Soylu'dan 6 siyasi parti liderinin toplantısına çok sert eleştiri! "28 Şubat ittifakının toplanmasının bize zararı yoktur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, 'Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı' konulu sempozyuma katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, 28 Şubat'ta darbecilerin ortaya koydukları süreçlerin kendi akılları olmadığını belirterek, "Bunu kendi akıllarıyla ortaya koyan gafillerdir. Darbeler sınırların dışında tezgahlanır ve içerideki ortaklarıyla, siyaseti ancak onların güçleri ile yapmayı düşünen gafiller ile beraber tamamlamaya çalışırlar. Bugün de örnekleri var, bugün de bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıyayız. Siz merak etmeyin bundan 100 yıl sonra da bir 28 Şubat ittifakı olacak. Ama millet onlara gerekli dersi verecektir. Çünkü millet onları yenmenin tadını almıştır. Bundan sonra darbe ve darbecilere, vesayete ve vesayetçilere karşı duracaktır. 28 Şubat'ın hedefi kendisini belirlemiştir. Bin yıl demiştir. Onlar bizim inancımızı, onlar bizim geleneğimizi, göreneğimizi, onlar bizim törelerimizi asla tasvip etmediler. 28 Şubat'ta sadece darbe değil; bizim bin yılımızı tarumar edildi, bizim bütün medeniyetimizi, anlayışımızı tarumar ettiler. Bize yeni bir elbise, bize yeni bir kılıf giydirmeye çalıştılar; bir milleti kimliksizleştirme ve milleti esas itibarıyla topyekun medeniyetsizleştirmeye doğru bir adım attılar. Başarabildiler mi? Hayır, başaramadılar. Ama bize büyük bir maliyet oluşturdular" diye konuştu.

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'MASALARA MEZE OLMAYANLARA SELAM OLSUN'

6 siyasi parti liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' sunumu için bugün Ankara'da toplanması ile ilgili Soylu "Onlar 28 Şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur. Tam tersine yeniden birbirimizi anlayabilmenin, yeniden birbirimizi hissedebilmenin, tarihin yaşanmış kötü izlerini onlarda tekrar görebilmek adına bize faydası vardır. Bunu böyle görmek, böyle anlamak gerekmektedir. Çünkü batı ve küresel akıl bunlara maske takmayı iyi bilir. Maskeyle bunlara oyun üretmeyi iyi bilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ayrıca darbelerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece iktidar hırsıyla beraber başka masalara meze olmayanlara selam olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sempozyuma, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.

(DHA)

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