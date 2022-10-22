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Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek!

22.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Diyarbakır’ı ziyaret edeceğini hatırlatan Soylu, “Hep diyorum, acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek, ne ortaya koyacak diye. İnşallah o anlayışıyla birlikte hep beraber orada Allah nasip ederse kucaklaşmayı sağlayalım” dedi. İşte Soylu’nun Diyarbakır ziyareti sırasında yaptığı çok çarpıcı o açıklamaların detayları…

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de gerçekleştirilemeyenleri gerçekleştiren bir devrimci olduğunu belirterek, ”Birileri maval okuyordu, işte başkanlık sistemi şöyledir, cumhurbaşkanlığı sistemi şöyle. Bakıyorsunuz İngiltere'ye. Başbakan 45 gün önce seçildi. Başlaması da daha yeni oldu. Yönetebildi mi? Ne güzel ya voleybol oyuncusu değiştirir gibi başbakan değiştiriyorlar” dedi.

Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programları kapsamında ilçeleri ziyaret etti. İlk olarak Çınar ilçesine geçen Bakan Soylu, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, bu ülkede insanların bir zamanlar ben dindarım diyemediğini belirterek, “Bunu hepimiz yaşadık. Çocuklarımızı ancak 15 yaşından sonra Kuran-ı Kerim ve dini eğitim öğretime gönderebilme kabiliyetine sahip olabiliyorduk. Pantolonlara bakarlardı. Acaba bu adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu, şurasında iz var mı yok mu? İnsanları fişlemeler ve insanların evlerinde karşı karşıya kalmış olduğu süreçte nasıl yaşadıklarını, bunların her birini birlikte yaşadık. Başörtüsüyle memur olamazsın, çocuk asker olur orduevinde düğüne gidemezsin. Neden? Ana başörtülü giremez buraya. Öğretmen olamazsın, subay olamazsın, zaten TBMM’ye girmeyi kimse aklından geçiremez. Bütün bunların hepsi bu ülkedeki insanların kendi anlayışlarını ifade etmelerini engelleyebilmek için yıllarca üzerimize bir anlayış olarak çöreklendirildi” dedi.

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‘BAŞBAKAN ASMIŞLAR BANA MI YAPMAYACAKLAR?’

İstanbul’da doğup büyüdüğünü hatırlatan Bakan Soylu, “Mahallemizde, etrafımızda Kürt arkadaşlarımız, dostlarımız var. Öyle bir zaman dilimi geldi ki. Arkadaşla konuşuyorsun, nerelisin diyorsun? ‘Ben Kürdüm ama’ diye başlıyor konuşmaya. ‘Ama’sı ne arkadaş. Yani size zararlı değilim, merak etme demek istiyor. Ticaret yaptım yıllarca. 20 bine yakın müşterim vardı. Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra bir kısmının Alevi olduğunu öğrendim. Çünkü söyleyemiyorlardı. İfade edemiyorlardı. Korkuyor, çekiniyorlardı. 1960’ta başbakan asmışlar bana mı yapmayacaklar ? Menderes’i asmışlar. Her türlü şeyi yapabilecek kabileyete sahipler. Tayyip Erdoğan sadece bu ülkede duble yolları, otobanları yapmadı. Sadece şehir hastanelerini yapmadı, aynı zamanda enerji alt yapısını yapmadı. İhracatı 250 milyar dolara çıkarmadı. Tayyip Erdoğan büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Artık insanlar kendilerini istedikleri gibi ifade edebiliyorlar. Rahat rahat ben dindarım diyebiliyorlar. Kimse kılığından dolayı yargılanmıyor. İnsanlar rahat bir şekilde ben Kürt'üm diyebiliyor. Kendi diliyle konuşabiliyor. İnsanlar ben Alevi’yim diyebiliyor. Yakında kurumu da kuruluyor. Bunu yapabilmek kolay bir iş değildir. Bunu yapabilmek çok zor bir iştir. Geçmişte bu ülkenin siyasetçilerin bedel ödetildi. Bunları gerçekleştirebilmek durduğu yerde olamaz. Milletimiz sahip çıktı. Şırnak’a Türkiye’nin batısından insan gitmezdi. Şimdi Türkiye’nin batısından Şırnak’a profesör gidiyor, doçent gidiyor, oradaki çocuklarımıza ders veriyor. Hakkari’de 2017, 2018, 2019’da bir tek tıp fakültesi kazanan çocuğumuz yoktu. 2022’deyiz bugün 26’sı tıp fakültesini kazandı. Neden? Çünkü huzur var” diye konuştu.

‘HADİ YAPSINLAR 50 YILLIK, 100 YILLIK PLANLARINI’

Afganistan'da, Suriye’de 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Soylu, “Arap'ıydı, Kürt'üydü hepsi, hiç rengine, diline, etnik kökenine bakmadan. Batı, Amerika bütün sorunlarını üzerimize yıkıyor. Sebebi bunlar düşünmesinler, çalışmasınlar, önlerine bakmasınlar, problemleri çözmesinler. Sürekli onları dindarlıkla, Kürtlükle, Alevilikle sabahtan akşama kadar uğraştıralım, etrafındaki sorunlarla uğraştıralım. Gelişmesinler, kalkınmasınlar. Neden? Eğer gelişip kalkınırlarsa ne olur biliyor musunuz, Türkiye'ye mahkum olurlar. Nasıl mahkum olurlar? Gıda krizi çıktı mı, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda. Hadi Amerika büyük ülke, Biden konuştuğunda mangalda kül bırakmıyor, Avrupa Birliği dünyada öyle laflar ortaya koyuyor ki, söylediği sözlerinin rüzgarından neredeyse yanından geçemiyoruz. Halletselerdi. Yüz yıllık, iki yüz yıllık planlar yapıyorlar, 50 yıllık planlar yapıyorlar. Hadi yapsınlar, 50 yıllık, 100 yıllık planlarını. Ya sen önünü göremiyorsun ya. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye bunlar ömrü billah gelmezlerdi. Gıda krizinin çözülebilmesi için nasıl tıpış tıpış geldiler? Eğer biz bir fiskeyle beraber yıkılsaydık, bu problemleri eğer göğüsleyemeseydik, bugün bizden rica etmezlerdi, bize talimat verirlerdi. Bugün talimat alan bir ülke değiliz. Bizim yapacaklarımız belli. Ne söylerlerse söylesinler, ne ortaya koyarlarsa koysunlar onların bir gücü varsa bizim de Allah'ımız var. Bu kadar açık ve nettir. Bize sadece bizim huzurumuz yetmez. Diyarbakır’da gecenin 2’sine kadar dolaşmak değil. Biz ne zaman tam huzurlu oluruz biliyor musunuz? Erbil huzurlu olduğu zaman, Bağdat huzurlu olduğu zaman, Şam, Afganistan, Pakistan huzurlu olduğu zaman, etrafımızdaki coğrafya huzurlu olduğu zaman huzurlu olacağız. Allah bunu Tayyip Erdoğan’a nasip edecek, bunu bilmenizi istiyorum. İnşallah Türkiye’ye nasip edecek. Sağın solun dedikodusunu, lafı çarpıtmalarını, bir tarafa çekmelerini elinizin tersiyle itiniz. Kürtlüğünüzle gurur duyun. Dininizle, Müslümanlığınızla, bu ülkenin vatandaşlarıyla gurur duyun. Hep birlikle yapacağımız çok iş var. Gerçekleştireceğimiz çok iş var” ifadelerini kullandı.

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‘300 YILDIR İLK KEZ BİR FIRSAT YAKALADIK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'de gerçekleştirilemeyenleri gerçekleştiren bir devrimci olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bu kadar açık ve net. Herkesi ürküttüler ve korkuttular. Herkesi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. 20-21 yıldır Türkiye'nin kaderini değiştirebilmek, her 10 yılda bir darbe olmamasını temin edebilmek, demokrasinin daha fazla gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Birileri maval okuyordu, işte başkanlık sistemi şöyledir, Cumhurbaşkanlığı sistemi şöyle. Bakıyorsunuz İngiltere'ye. Başbakan 45 gün önce seçildi. Başlaması da daha yeni oldu. Yönetebildi mi? Ne güzel ya voleybol oyuncusu değiştirir gibi başbakan değiştiriyorlar. Türkiye'de bugünleri hepimiz hatırlıyoruz. Sorunların karşısında eğer dirayetli hükümetler olmazsa yerle yeksan ederler bizi. Biz dünyanın en zorlu coğrafyasının tam göbeğindeyiz. Etrafımızda fırtınalar esiyor ama biz bu fırtınalardan Türkiye'yi korumak, muhafaza edebilmek ve yükselmek için çalışıyoruz.

‘ACABA TAYYİP ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA NE SÖYLEYECEK’

“300 yıldır ilk kez bir fırsat yakaladık. İlk kez Avrupa’yı Amerika’yı böyle yakaladık. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne ortaya koyduklarını bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İlk kez makasımızı kapatıyoruz. Daha fazla yükselerek, insanlarımızın huzurunu birliğini, beraberliğini, zenginliğini artırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine ait bir anlayış ortaya koymaya çalışıyoruz ve ilk kez engellemek istemelerine rağmen engelleyemiyorlar. Diyarbakır'ı sadece Diyarbakır olarak görmeyin ne olursunuz. Diyarbakır'dan yükselen her ses Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a geldiği her dönem söylediği her söz sadece Diyarbakır'ı değil, Şam'dan Bağdat'a, Erbil'den Kabil'e, Yemen'den Filistin'e, Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar her yerde makes bulan bir anlayıştır. Hep diyorum, acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek, ne ortaya koyacak diye. İnşallah o anlayışıyla birlikte hep beraber orada Allah nasip ederse kucaklaşmayı sağlayalım. Pazar günü huzurumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin, yükselmemizin ve Türkiye'yi yarınlara daha güçlü getirmemizin ve coğrafyamızı karıştırmak isteyenlere 'Artık siz karıştıramayacaksınız, kardeşlerimizle beraber olacağız' mesajını verme günüdür.”


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Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu

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