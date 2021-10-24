HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Talimatlarınız elimizde

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Talimatlarınız elimizde

24.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün öldürülen teröristlerle birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatların bilgisini duyurarak "Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Talimatlarınız elimizde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı paylaşımda Hakkari Çukurca'da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili sabah saatlerinde Bakan Soylu'dan yeni bir açıklama daha geldi.

"TALİMATLARINIZ ELİMİZDE"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar,:

2 M-16 Piyade Tüfeği,
4 El bombası,
9 M-16 Şarjörü,
1 Patlayıcı Ateşleme Düzeneği

Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda
Anahtar Kelimeler:
Çukurca Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Zina açıklaması olay oldu! Tepki çekti

Zina açıklaması olay oldu! Tepki çekti

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.