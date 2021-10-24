Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Talimatlarınız elimizde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı paylaşımda Hakkari Çukurca'da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili sabah saatlerinde Bakan Soylu'dan yeni bir açıklama daha geldi.

"TALİMATLARINIZ ELİMİZDE"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar,:

2 M-16 Piyade Tüfeği,

4 El bombası,

9 M-16 Şarjörü,

1 Patlayıcı Ateşleme Düzeneği

Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız."

Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:

▪️2️⃣ M-16 Piyade Tüfeği,

▪️4️⃣ El bombası,

▪️9️⃣ M-16 Şarjörü,

▪️1️⃣ Patlayıcı Ateşleme Düzeneği



Ayrıca talimatlarınız elimizde...

112'yi ararsanız, getiririz

veya

Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız. https://t.co/Cyt5WUAi6k — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 24, 2021



