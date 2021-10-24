Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Talimatlarınız elimizde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı paylaşımda Hakkari Çukurca'da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili sabah saatlerinde Bakan Soylu'dan yeni bir açıklama daha geldi.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar,:
2 M-16 Piyade Tüfeği,
4 El bombası,
9 M-16 Şarjörü,
1 Patlayıcı Ateşleme Düzeneği
Ayrıca talimatlarınız elimizde... 112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız."
Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 24, 2021
▪️2️⃣ M-16 Piyade Tüfeği,
▪️4️⃣ El bombası,
▪️9️⃣ M-16 Şarjörü,
▪️1️⃣ Patlayıcı Ateşleme Düzeneği
Ayrıca talimatlarınız elimizde...
112'yi ararsanız, getiririz
veya
Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız. https://t.co/Cyt5WUAi6k
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