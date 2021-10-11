Bakan Soylu duyurmuştu! Nefes kesen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. İl sınırına girdikten sonra İstanbul-Kocaeli arasındaki Kuzey Marmara Otobanında seyir halinde olan uyuşturucu yüklü tıra 8 Ekim gecesi operasyon düzenlendi.

NANEYLE KAMUFLAJ

Çuvallar içerisinde koku sızmaması için naneyle kamufle edilmiş halde 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan operasyon anları polis tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde narkotik polislerinin aracı takip etmesi, operasyona start verilmesiyle seyir halinde olan aracın etrafının çembere alınarak durdurulması yer alıyor.

Operasyon kapsamında yakalanan TIR sürücüsü, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Kuzey Marmara Otobanında TIR'da nanelerin arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen ve ülkeye İran üzerinden sokulduğu tahmin edilen eroin ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Polisi Yakalar. İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir TIR'a yapılan operasyonda; 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” mesajıyla duyurmuştu.

Türk Polisi yakalar❗



İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda;

8️⃣8️⃣ kg 9️⃣0️⃣0️⃣ gr EROİN ele geçirildi, 1️⃣ şüpheli şahıs gözaltında.



Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum ???? — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021



