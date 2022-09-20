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Bakan Soylu 'Milletimize sözümüzdür' diyerek duyurdu: 2023 yılında...

20.09.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah nasip edecek, 2023 yılı 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, milletimize sözümüzdür. Allah izin verecek, kahramanlarımız ile beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her yer tertemiz olacak" dedi.

Bakan Soylu 'Milletimize sözümüzdür' diyerek duyurdu: 2023 yılında...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sadece terör örgütünü yenmiyoruz, aynı zamanda biz terör örgütünü destekleyen, bize müttefik gibi görünen Amerika ve Avrupa'yı mağlup ediyoruz. Mağlup etmeye de devam edeceğiz" dedi. Açıklamasının devamında Soylu, "Allah izin verecek, kahramanlarımız ile beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her yer tertemiz olacak" ifadelerini kullandı.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN LGBT DERNEKLERİNE KADAR..."

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından düzenlenen 'Gaziler Günü Anma Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, nerede ve hangi şartta olursa olsun, Türkiye için mücadele ederken er meydanına çıkıp, nasibine gazilik çıkan vatan evlatlarını asla unutmadıklarını söyledi. Soylu, "Eğer onları unutursak, onlarla bağımızı kopartırsa ki vatanımızla da bağımız kopar. Onları unutursak bu vatan alelade bir toprağa dönüşür. Arsa olur, arazi olur, sonunda Allah göstermesin birilerinin iştahına gider. Onun için bugün dünyada bir zihniyet bizim bu anlayışımızı silmek istemektedir. Bizi köklerimizden, şehitlik ve gazilik anlayışımızdan, ahlakımızdan, aile yapımızdan sıyırmak istiyorlar. Bizi yalnızlaştırmak, sonra da istediği gibi köleleştirmek istiyorlar. Belki her şeyi planlıyorlar, belki bizden daha çok paraları var. Belki de çok büyük propaganda bütçeleri var. Terör örgütlerinden LGBT derneklerine kadar her türlü organizasyonu kullanıyorlar ama şurada bulunan manevi bariyeri bir türlü aşamıyorlar. Aşamayacaklar da Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

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"MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZDÜR"

Teröristlerin mağaralarından çıkamadığını ve fare gibi saklandıklarını söyleyen Bakan Soylu, terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısının 120'nin altına düştüğünü ifade etti. Soylu "Eskisi gibi her yerde fink atamıyorlar. Oradan bize hava attıkları Tendürek Dağı'nda bir tek PKK'lı terörist yok. Tendürek tertemiz, tekmil veriyorum. Terör ile en zor mücadelede edilecek alanlarından biri olan Amanos Dağları tertemiz, bir tek terörist yok. Allah nasip edecek, 2023 yılı 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, milletimize sözümüzdür. Allah izin verecek, kahramanlarımız ile beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her yer tertemiz olacak. Sizin bize bıraktığınız emaneti kim ne söylerse söylesin, hangi tuzağı, hangi oyunu hangi fitneyi, hangi dedikoduyu ortaya koyarsa koysun, sizin ortaya koyduğunuz iradeye sahip çıktıkça, devam edeceğiz" dedi.

"AMERİKA VE AVRUPA'YI DA MAĞLUP EDİYORUZ"

Son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya ve PYD'ye kendi bütçelerinden 2 milyar dolar yardım yaptıklarının alını çizen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Terör örgütünün Avrupa ve Amerika tarafından en çok desteklendiği zaman diliminde terör örgütüne en büyük darbeyi vurduk. Biz sadece terör örgütünü yenmiyoruz, aynı zamanda biz terör örgütünü destekleyen, bize müttefik gibi görünen Amerika ve Avrupa'yı mağlup ediyoruz. Mağlup etmeye de devam edeceğiz. Neyle uğraştığımızı biliyoruz. Biz bize şehitlerimizin verdiği emanetin ne olduğunu biliyoruz. Etrafımızdaki coğrafyayı, karıştırarak, oraları kaos içerisine sokarak, bir istikrarsızlık sarmalı içine koyarak aslında hedefledikleri Türkiye'dir. Bunun içerisinde çıkabilecek, bütün ülkelerin ümidi olan tek bir ülke var, o da Türkiye'dir."

Kaynak: DHA

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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