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  4. Bakan Soylu sel felaketinin vurduğu Bartın'da açıkladı! 'TSK'dan istedik'

Bakan Soylu sel felaketinin vurduğu Bartın'da açıkladı! 'TSK'dan istedik'

28.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da meydana gel gelen sel felaketinin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki son durum hakkında önemli bilgiler aktardı. Bakan Soylu, birkaç köprünün sel nedeniyle gittiğini bildirerek "TSK'dan istedik, oraya bir köprü gelecek. Ulaşım yoktu oraya, temin edildi. Biraz sonra, hava müsait olduğunda helikopterlerle de destekte bulunulabilecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu sel felaketinin vurduğu Bartın'da açıkladı! 'TSK'dan istedik'

Bartın'da geçtiğimiz günlerde başlayan selin ardından kentte felaketin izleri devam ediyor. Zaman zaman yağışların devam ettiği ilde Bakan Soylu incelemelerde bulundu. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"DEBİNİN AZALMASI SAĞLANMIŞ OLACAK"

  • Herkes işinin başında. Birkaç köprü gitti. Yukarıda Şarköy Köprüsü var. TSK'dan istedik, oraya bir köprü gelecek. Ulaşım yoktu oraya, temin edildi. Biraz sonra, hava müsait olduğunda helikopterlerle de destekte bulunulabilecek. Yapılmamış barajın bir hattını besleyen tarafından ciddi bir akıntı var.

  • Zamanında cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya barajlar yapılmıştı. Diğer barajlar yapıldığı zaman debinin azalması sağlanmış olacak. Teknik arkadaşlar bu konuda çalışıyor.

  • Metrekareye 300 kg'lık bir yağmur çok. Buna benzer yağmurlarda daha önce buna benzer yatırımlar yapılmadan önce maalesef çok daha büyük kayıplar söz konusuydu. Şimdi hep beraber tedbir almaya çalışıyoruz. Bu ırmağın her tarafında oluşabilecek birtakım birikintileri de temizlemeye çalışıyoruz.

  • Bozkurt'ta benzer bir yağmur yağdı. Yapımı tamamlanmayan alanlardan gelen suların bir etkisi oldu.

  • Bunlar bu coğrafyanın gerçekleridir.
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