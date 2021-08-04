Bakan Soylu "tarihimizde bir ilk" diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Jandarma'nın yeni başarısı! Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.
Jandarma'nın yeni başarısı— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 4, 2021
Tarihimizde bir ilk! ????
Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı ???? pic.twitter.com/uwPZGL37M7
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