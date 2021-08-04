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Bakan Soylu "tarihimizde bir ilk" diyerek duyurdu

04.08.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın söndürme çalışmalarından bir video paylaşarak, "Tarihimizde bir ilk. Jandarma Teşkilatımız, bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna kattı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu "tarihimizde bir ilk" diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Jandarma'nın yeni başarısı! Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Süleyman Soylu
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