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Bakan Soylu "Türkiye'nin en büyük çelikçileri çağrıldı" diyerek duyurdu! Deprem bölgesine 200 bin çadır sevkiyatı...

12.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Bölgeye 200 bin çadırın sevk edildiğini duyuran Bakan Soylu, "1 yıl içinde deprem konutları tamamlanacak" diye konuştu.

Bakan Soylu "Türkiye'nin en büyük çelikçileri çağrıldı" diyerek duyurdu! Deprem bölgesine 200 bin çadır sevkiyatı...

Son dakika: Türkiye 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU: 200 BİN ÇADIR SEVKİYATI YAPILDI

Bölgeye 200 bin çadır sevkiyatı yaptıklarını belirten Bakan Soylu, deprem bölgesinde yapılan çalışmalardaki son durumla ilgili şu ifadeleri kullandı;

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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇELİKÇİLERİ ÇAĞRILDI"

"Türkiye'nin en büyük çelikçileri çağrıldı. Konteyner üretiyoruz. Katar'dan 10 bin konteyner geliyor eşyalarıyla birlikte. Herkes elinden geleni yapıyor, konutlar bir yıl içerisinde yapılacak. Allah razı olsun bazı iş insanları konut kampanyası yapıyor."

GFHDH

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deprem Süleyman Soylu

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