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Bakan Tunç’tan yeni anayasa ve Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili iddialar hakkında açıklama

17.06.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, yeni anayasa ile ilgili "Anayasamız bir yamalı bohçaya dönüştü. Darbe Anayasası ile yönetilmek bu devirde bize yakışmıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sağlık durumu hakkındaki spekülatif iddialar hakkında da konuşan Tunç iddiaların asılsız olduğunu ve bunun bir FETÖ taktiği olduğunu belirtti.

Bakan Tunç’tan yeni anayasa ve Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili iddialar hakkında açıklama

Bartın'da doğup büyüdüğü köyü ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin darbe anayasası ile yönetildiğini söyleyerek "Bu devirde yakışmıyor bize. Bunu artık aşmamız lazım. Milletimiz (yeni anayasa) buna layık, çoktan hak ediyor. Önümüzdeki süreçte TBMM'de tüm siyasi partilerimiz bu anlamda milletimizin yeni demokratik sivil anayasa talebini karşılayacak şekilde bir uzlaşma zemini olursa bu Türkiye için bir kazanç olur. İnşallah AK Parti de bunun öncülüğünü yapmak istiyor" dedi.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde doğup büyüdüğü mahalleye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada komşularının yoğun ilgisiyle karşılandı. 1982 Anayasası'nın darbe anayasası olduğunu ve yamalı bir bohçaya döndüğünü ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, demokratik sivil anayasa talebini karşılayacak uzlaşı zemini olmasının Türkiye için kazanç olacağını ifade etti.

Bakan Tunç şöyle dedi:

"Yeni anayasayla ilgili daha önce parlamento dönemlerinde de uzlaşma komisyonları kuruldu. Partiler bir araya geldi ama bir türlü başarılamadı. Darbe Anayasası ile yönetilmek bu devirde yakışmıyor bize. Bunu artık aşmamız lazım. Milletimiz buna layık, çoktan hak ediyor. Sadece yapanlar açısından bile değişme sebebidir. 1982 Anayasası. Darbecilerin oluşturduğu bilim komisyonunun hazırladığı bir anayasa. Milletin seçtikleri tarafından hazırlanmış bir anayasa değil. Dolayısıyla millete, demokratik sürece bir an önce geçmek için oylatılmış bir anayasa. Süreç içerisinde çok değişiklikler oldu anayasamızda. Anayasamız bir yamalı bohçaya dönüştü. Bizim dönemimizde anayasadaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için sessiz devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildi.

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Yargıyla ilgili Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçişiyle alakalı yönetim reformu, kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar bireysel başvuru hakkından diğer temel ve özgürlüklerin genişletilmesine varıncaya kadar darbecilerin yargılanabilmesini sağlayan maddelere varıncaya kadar, sıkı yönetimin kaldırılmasına yönelik maddelere varıncaya kadar çok sayıda düzenleme oldu. Ama tabi ki bu düzenlemeler vesayetçi ruhu ne kadar azaltsa da o yapanların kalemlerindeki akan mürekkep darbecilerin mürekkebi. Sadece kabının bile 1982 Anayasası olması değişmesinde bir gerekçedir. Bu noktada önümüzdeki süreçte TBMM'de tüm siyasi partilerimiz bu anlamda milletimizin yeni demokratik sivil anayasa talebini karşılayacak şekilde bir uzlaşma zemini olursa bu Türkiye için bir kazanç olur. İnşallah AK Parti de bunun öncülüğünü yapmak istiyor tabi ki."

"SÜREKLİ BİR FETÖ TAKTİĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu ve bir FETÖ taktiği olduğunu söyleyen Bakan Tunç şöyle dedi:

"Bunları bir kere gündeme getirmek bile abeste iştigaldir. Onları yazanlar bugün yazmıyor ki önceki seçim dönemlerinde de sürekli bir FETÖ taktiği olarak biz bunu sosyal medyalarda görüyoruz. O tür haberlere aldırış etmemek lazım. 8,5 saat süren kabine toplantısı oldu. Cumhurbaşkanımız bakanlarımızı yeni projeler ve hedefler noktasında dikkatle dinledi. Çünkü bir önceki kabine toplantısında brifinglerinizi süratle alıp teşkilatınızı tanıyın ardından da yeni hedefler seçim beyannamemizde halkımıza vadettiğimiz hususlarla ilgili projelerinizi kabinede sunun demişti. Herkes hazırlığını yaptı ve 8,5 saat süren bir çalışma ortaya konuldu. Orada hedeflerle ilgili görüş alışverişi oldu. Cumhurbaşkanımızın o hedeflere yönelik önerileri oldu. Hemen toplantının sonunda da canlı yayında bir açıklama yaptı. Dolayısıyla gece gündüz çalışan yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Tüm bu söylentilere kulak asmamak lazım bunu gündeme de almamak lazım."

Bakan Tunç, ziyaret çerçevesinde annesinin mezarını da ziyaret ederek dua etti.

İHA

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fetö Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç Adalet Bakanı sağlık durumu yeni anayasa

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