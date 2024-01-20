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Bakan Tunç'un Türkiye'nin dünyadaki yargı sıralamasıyla ilgili sözleri gündem oldu! "Bu bilgi hatalı" dedi, Angola örneği ses getirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 12:29 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayında yargıyla ilgili tartışmalara değindi. "Türkiye'nin yargıya gücünde dünyada 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı." diyen Bakan Tunç, "Türkiye'nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye'nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü?" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Tunç'un Türkiye'nin dünyadaki yargı sıralamasıyla ilgili sözleri gündem oldu! "Bu bilgi hatalı" dedi, Angola örneği ses getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin yargıdaki dünya sıralamasına dikkat çeken Tunç 116. sıra iddialarını yalanladı. 8 yargı paketi hakkında da konuşan Tunç, "Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var." ifadelerini kullandı.

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Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Hakim ve savcılarımızın daha donanımlı olması için çalışmalar yapıyoruz. Hatalı karar ilk derecede verilince infial uyanabiliyor ama bu hatalı kararlar 24 bin hakim arasında birkaç tane oluyor. Burada basını bilgilendirmek lazım. Bazı dosyaların içeriği bilinmeden kulaktan dolma yayılıyor. Kamuoyunu bilgilendirmek lazım.

"BU BİLGİ HATALI"

Yargıya güven konusunda kasıtlı propaganda yapılıyor. Kürsüye çıkanlar yargıya yönelik eleştiri yapılıyor. Hukuka güven endeksi diye çalışmaları var. Bunu öne sürüyorlar. Türkiye'nin yargıya gücünde dünyada 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı.

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ANGOLA ÖRNEĞİ

Bunlar masa başında hazırlanıyor. Türkiye'nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye'nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü? Türkiye burada olamaz. Demokrasinin beşiğiyiz diyenlerin Gazze'de hukuka nasıl saygılı olduğunu görüyoruz. Uluslararası hukukun soykırım karşısında nasıl sessiz kaldığını gördük.

"ÇOK DAHA ÜST SIRALARDAYIZ"

Türkiye demokrasi bakımından, seçimler bakımından en önde gelen ülkeler arasında. Yargıyı yıpratan açıklamalara itibar etmemek lazım. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü her zaman tartışıldı ve her zamankinden daha bağımsızdır yargı. Bugünkü yargımızla gurur duymalıyız. Darbecileri yargılaması gerekenler darbe mağdurlarını yargılayıp başbakanı idam etti. 18 yaşından küçüklerin yaşını büyüterek idam etti. Darbe mağdurlarını daha da mağdur ettiler. 15 Temmuz'da darbecilere karşı ilk harekete geçen yargı oldu. Tutuklama kararları verildi, darbeciler yargılandı. Türkiye 116. sıralarda değil. Çok daha üst sıralarda. Dünyada hakkaniyeti savunan bir ülkeyiz.

Ekran Alıntısı

"CEZASIZLIK ALGISI YAYGIN"

  1. yargı paketiyle ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Henüz taslak aşamasında. Son şekli verilmek üzere. Uzun süredir çalışma gerçekleştiriyoruz. Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirdik. Yakın zamanda vekillerimize sunulacak. Takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis'te görüşülür. Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun koşullu salı verilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra koşullu salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur.

1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin.

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Angola Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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